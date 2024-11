Emoción en el folklore por el mensaje de Luciano Pereyra para Abel Pintos: “Nuestra noche”

Luciano Pereyra y Abel Pintos iniciaron la serie de 30 shows en el Luna Park

El último fin de semana Luciano Pereyra y Abel Pintos comenzaron la serie de 30 recitales en el Luna Park, bajo el lema “Es Ahora”, y mostraron todos los detalles de sus primeras presentaciones en las redes sociales, junto con un mensaje muy especial. Como era de esperarse, los fans del dúo de folklore dejaron miles de reacciones de cariño y afecto para que sigan brillando cada noche más.

Con un escenario majestuoso en 360 grados, el último sábado los artistas Luciano Pereyra y Abel Pintos iniciaron los conciertos en el legendario estadio de la ciudad de Buenos Aires. Este lunes, el cantante oriundo de Luján reveló desde su perfil de Instagram una serie de imágenes del segundo show con su compañero de espectáculo y resumió sus sensaciones con una frase muy emotiva: “Pics de nuestra noche 2 en el Luna Park”.

“Superó nuestras expectativas!!!! Vinimos desde Córdoba con mi hija a verlos!!!!! Hermosoooo el recital!!!!! Emoción PLENA!!!!!”, escribió una de las seguidoras de Luciano Pereyra y otra manifestó: “Son maravillosos! Hermoso show…”. “Se nota en tu cara ,la felicidad que irradias en tu público es de verdad un sueño”, expresó una usuaria de Instagram y otra contestó: “Noche soñada juntos son lo más bello momento vivido. Gracias, gracias, gracias”.

Sin dudas, el ciclo de conciertos de ambos talentosos intérpretes no es solo una colaboración de dos grandes voces de la música nacional, sino también una celebración de 25 años de sus carreras, que dejaron una marca profunda en la vida de sus admiradores. Luciano Pereyra y Abel Pintos se transformaron en referentes de una generación que ama el folklore.

El mensaje de Luciano Pereyra antes de un show en el Luna Park

Además, Luciano Pereyra compartió un video con Abel Pintos de la primera de las presentaciones programadas y escribió: “Así resumimos un poquito de la inmensa bendición que sentimos al cantarnos!! Y esto recién comienza. Gracias a cada uno de todos ustedes por tantísimo amor”.

“Ahora, la bendición tener 30 noches, acá”, expresó Pereya y reveló “Te conté, no dormí. Anoche soñé que ya estaba haciendo el segundo show, pero me había olvidado cosas del primero. Y todavía no arrancamos”. En el mismo clip se los ve sobre el escenario antes de comenzar y ven papelitos cayendo del techo: "Esto va a ser una fiesta, es hermoso. Es un buen augurio".

Allí también se volcaron cientos de seguidoras para expresar su cariño al artista: "Si supieras lo que provocas en nuestras vidas y la felicidad que le das a nuestros corazones y la paz que le trasmitís a nuestras almas. Te amoooo infinito Lucho". "Fueron dos noches mágicas con dos seres únicos. Ame verlos con tanta conexión. El miércoles sale la tercera allá", escribió una de las fans más comprometidas que fue el sábado y el domingo al Luna Park, pero se prepara para otra noche más.