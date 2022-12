El final de Martino tras la eliminación de México del Mundial de Qatar 2022: "Fracaso"

El entrenador argentino anunció que no seguirá al frente del "Tri" luego de la temprana eliminación de la Copa del Mundo.

Gerardo Martino anunció su final como entrenador de la Selección de México luego de quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022. Si bien su equipo derrotó a Arabia Saudita 2-1, no le alcanzó para clasificar a segunda ronda y asumió que fue un "fracaso".

El seleccionado azteca llegaba con chances de clasificar a octavos de final en la última fecha del Grupo C, aunque dependía de otros resultados el milagro no se le dio tras vencer a los sauditas y quedó afuera de la Copa del Mundo. Con flojas versiones en el debut ante los polacos y también frente a Argentina, el "Tri" mostró otra cara este miércoles pero no fue suficiente para pasar como segundo. Martino, que le había adelantado a comienzos de esta semana a la Federación Mexicana de Fútbol que no renovaría su vínculo luego de la competición, cumplió su palabra y lo anunció en rueda de prensa.

Luego de la frustración generada por no pasar de ronda, el "Tata", que fue duramente criticado por la prensa de su país, manifestó: “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”.

Por primera vez desde Estados Unidos 1994 que el conjunto mexicano no clasifica a segunda ronda, algo que marca el flojo rendimiento y del que el "Tata" no se excusó: “El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”.

Al ser consultado en conferencia de prensa sobre dónde estuvieron las fallas, el exentrenador del Barcelona sostuvo: “No haber sostenido el ritmo de partido de la primera parte contra Polonia en el segundo tiempo. Ahí quizá ameritaba algún tipo de variación. Luego, lo pensé más tarde, en el partido contra Argentina y estando 0-0 podríamos haber modificado el sistema táctico en el segundo tiempo para afrontarlo con nuestro esquema habitual”.

Para finalizar, el entrenador rosarino no quiso realizar ninguna observación sobre su trabajo realizado al frente del seleccionado de México. “Son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan. Tengo un gran agradecimiento con el presidente y los dos directores deportivos porque he tenido un contacto permanente durante mis años. No he sufrido ninguna interferencia”.

Los números de "Tata" Martino al frente de México

Martino, campeón del torneo argentino con Newell's Old Boys en 2013, arribó al seleccionado mexicano en 2019, luego de la salida del colombiano Juan Carlos Osorio tras el Mundial de Rusia 2018. Tras un buen comienzo, que incluyó la consagración de la Copa de Oro derrotando en la final de Estados Unidos en su primer año, las críticas desde la prensa por la no convocatoria de algunos jugadores empezaron a aumentar.

Más allá de los vaivenes y la reciente eliminación en la Copa del Mundo, los números al frente del "Tri" son buenos: de 64 partidos dirigidos, ganó 39, empató 13 y sólo perdió 12, lo que da un porcentaje de 67%. En esa cantidad de encuentros mostró una buene efectividad goleadora, en los que marcó 155 goles y recibió 55. Se va de México con un título y con un proceso de cuatro años en su haber.