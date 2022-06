El calvario que atraviesa un histórico jugador de Perú: "Es complicado"

Un histórico jugador del seleccionado peruano dio detalles del mal momento que atraviesa por una terrible lesión que lo aqueja.

Un histórico jugador de la selección de Perú reveló que atraviesa un muy mal momento personal debido a una terrible lesión que lo aqueja. A sus 37 años, y con una larga trayectoria en Europa, el futbolista tiene como objetivo recuperarse para continuar en actividad un tiempo más. Debido a su dolencia, se perdió los encuentros de Eliminatorias disputados y el Repechaje ante Australia por un lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Se trata de Jefferson Farfán, quien regresó a Alianza Lima en 2021 y a los pocos meses se enfocó en la recuperación del problema que lo aleja de las canchas. La "Foquita" sólo disputó 14 encuentros en los que marcó 4 goles en el certamen doméstico y no llegó a participar de la Copa Libertadores de América. Igualmente, el extremo consideró que está lejos de dar un paso al costado del mundo del fútbol y brindó una conferencia en la que expresó lo que vive.

Con respecto a lo que lo aqueja, el segundo goleador histórico del seleccionado peruana sostuvo: "Tengo una lesión grave de cartílago que es bastante complicada. A mi lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo y con la que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza, si no hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando el fútbol de lado".

Además, el atacante reveló un doloroso detalle sobre lo que le provoca esta lesión: "Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme a mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva. Quiero recuperarme al 100 por ciento, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza y ver qué pasa a partir del próximo año".

La carrera de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán se desempeñó casi 16 años en el exterior. El atacante llegó al PSV de Países Bajos en la temporada 2004/2005 proveniente de Alianza Lima y estuvo hasta 2008. Luego, la "Foquita" pasó al Schalke 04, donde jugó hasta 2015 y ese mismo año emigró al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos. El peruano se sumó al Lokomotiv en 2016 y ya en 2021 arregló con el conjunto de la capital de su país.

El futbolista incaico acumula un total de 589 partidos disputados, en los que convirtió 187 goles y brindó 112 asistencias. A nivel clubes, ganó 20 títulos y todos fueron en el ámbito local con cada camiseta que vistió. Con Perú disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y cuatro Copas América (2004 - 2007 - 2015 - 2019).

Perú busca que Gareca se quede como DT de selección de fútbol por 4 o 5 años más

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) quiere que Ricardo Gareca se mantenga por cuatro o cinco años más como técnico del seleccionado. El director deportivo de la mencionada entidad que regula el fútbol peruano, Juan Carlos Oblitas, dijo que los dirigentes ya se reunieron con el entrenador para plantearle renovar el contrato. "Creemos que es la persona indicada para continuar esto", dijo Oblitas en conferencia de prensa.

El "Flaco" Gareca asumió el mando del equipo en el año 2015 y bajo su dirección clasificó en el 2018 a Perú por primera vez en 36 años a una Copa del Mundo. Sin dudas, este importante hecho devolvió la confianza de la selección local tras varias décadas sin logros importantes. De cara a la decisión con respecto a su futuro, el DT se tomará unos días de reflexión y descanso con la familia.