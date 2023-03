Con Messi encendido y un récord de Mbappé, el PSG venció al Nantes y llega tranquilo a la Champions

Lionel Messi convirtió un gol ante el Nantes por la fecha 26 de la Ligue 1 de Francia, Kylian Mbappé rompió un récord y el PSG ganó en el Parque de los Príncipes.

El Paris Saint Germain de Lionel Messi venció 4 a 2 al Nantes por la fecha 26 de la Ligue 1 de Francia y el mejor del mundo alcanzó un importante número para su carrera, pero el conjunto galo no la pasó nada bien en el primer tiempo. Jaouen Hadjam, defensor del conjunto visitante en el Parque de los Príncipes marcó el segundo en contra y generó tranquilidad para los de Christophe Galtier. Sin embargo, dos errores derivaron en un inesperado empate.

La "Pulga" culminó con una muy buena jugada cuando corrían 12 de la primera mitad y tan sólo cinco minutos más tarde llegó el segundo. Claro que, no se esperaban que pasada la media hora su rival llegaría al descuento con un potente remate de Ludovic Blas en el que Gianluiggi Donnarumma calculó mal. Mucho menos pensaron que a los 38, Ignatius Ganago marcaría la igualdad para que el PSG se vaya con preocupación al descanso. Antes de los 15 del complemento llegó el tercero de los dueños de casa con un cabezazo de Danilo Pereira tras un centro de Kylian Mbappé. Sobre el cierre, el delantero de la Selección de Francia sentenció la historia con el cuarto, llegó al gol 201 y superó a Edinson Cavani como máximo goleador de la historia del club.

El ganador del premio The Best llegó a los 799 goles en su carrera y está cada vez más cerca de los 800. Con el trinunfo, la ventaja con el Olympique de Marsella es de 11 unidades a 12 fechas del final del campeonato. Sin embargo, el segundo puede acortar la distancia en caso de que consiga un triunfo ante el Rennes este domingo para meterle presión al París.

Para colmo, este resultado se da nada más y nada menos que en la previa de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en la que los de Galtier visitarán al Bayern Munich. Luego de la derrota como locales en el Parque de los Príncipes con el gol de Kingsley Coman, Lionel Messi y compañía están obligados a ganar para meterse en cuartos y seguir en competencia para este trofeo que el club todavía no levantó. El próximo miércoles 8 de marzo en el Allianz Arena será la esperada revancha.

Una poderosa liga reconoció el interés por Messi

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), reconoció el pasado viernes el interés que tiene la liga norteamericana de que Lionel Messi juegue en Estados Unidos. El Inter de Miami es el principal candidato para que el mejor jugador del mundo continúe su carrera en el país de América del Norte.

En una entrevista con el medio The Athletic, Gerber reveló que el interés por la llegada de Messi no es sólo del Inter: “Estás hablando con quizá el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos”.