Alexis Mac Allister terminó con la ilusión del Cholo Simeone: "No pienso"

Alexis Mac Allister, quien se desempeña en el Brighton de Inglaterra, dejó un mensaje contundente con el que terminó con la ilusión que tenía Diego "Cholo" Simeone de sumarlo al Atlético de Madrid de España.

Alexis Mac Allister terminó con la ilusión de Diego Simeone para sumarlo al Atlético de Madrid en un futuro. Si bien el volante campeón del mundo se desempeña en el Brighton de la Premier League en Inglaterra, todo indica que no continuaría en la institución una vez que finalice su vínculo y el "Cholo" soñaba con la posibilidad de contar con él. Sin embargo, una respuesta del futbolista de la "Albiceleste" sobre sus metas como profesional fue por demás contundente.

En diálogo con Gastón Edul para TyC Sports, el jugador del elenco nacional dio indicios acerca del lugar en el que continuaría su carrera después de romperla con la camiseta que viste desde 2019. Su espectacular nivel con la "Scaloneta" lo llevó a la Copa del Mundo, levantó el trofeo más importante el pasado 18 de diciembre y ahora complicó los planes del DT "Colchonero". Mac Allister aseguró que no tiene intenciones de irse del país en el que juega.

"De momento estoy enfocado y disfrutando el presente en el Brighton y no pienso en el futuro. Me gustaría que mi paso sea en la Premier League y me gusta mirar mucho fútbol, pero no tengo un equipo preferido dónde jugar", lanzó Alexis con respecto a su futuro y despejó todo tipo de incógnitas con respecto a su pase al conjunto madrileño. Claro que, desde el Liverpool y el Chelsea se ilusionan más que nunca con que se concrete su llegada.

Tanto los "Reds" como los "Blues" sueñan con que Alexis llegue en el próximo mercado de pases y esta noticia generó aún más ansiedad. Para colmo, también se sumó tanto el interés del Arsenal como el del Manchester City, pero saben que estarán obligados a desembolsar una importante suma de dinero para contar con los servicios del futbolista que tiene contrato hasta junio del 2025. Esto, por supuesto, lo aleja completamente del Atlético del "Cholo".

Los elogios de Alexis Mac Allister a Lionel Messi y Ángel Di María

Si hay dos cracks fundamentales dentro de la "Albiceleste" son los principales referentes y se espera que lleguen a la Copa del Mundo de 2030. Alexis, partícipe importante del trofeo conseguido con el Seleccionado en el Mundial de Qatar 2022, habló de ellos en TyC Sports: "Messi y Ángel son todo para nosotros. Son nuestro ejemplo, nuestros líderes y siempre se quedaron ahí, a pesar del sufrimiento en la previa. Lo veo llegando a Leo al Mundial 2026 porque puede jugar hasta los 45 años si quiere, le corremos todo lo necesario. Lo queremos a él en el equipo".

Además, se refirió a la jugada del segundo gol contra Francia en la que participaron los tres y Julián Álvarez: "Me sentí que estábamos cerca con el 2-0 porque era una diferencia importante. Cuando hicimos el gol salí corriendo para otro lado. Teníamos todo a favor por la forma en la que estábamos jugando".