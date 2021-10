Paula Ojeda y el caso de abuso en Deportivo Español: "Busco poder llegar hasta las últimas consecuencias"

Tras la denuncia, la captura y posterior indagatoria al acusado, dialogamos con la abogada querellante y defensora de la joven de 15 años abusada. Esto dijo Paula Ojeda.

El fútbol femenino volvió a encender sus alarmas al conocer un nuevo caso de abuso sexual dentro de una institución deportiva que pone en jaque, una vez más, a dirigentes, entrenadores y todos aquellos que deben encargarse de proteger a las futbolistas en un ambiente social y de igualdad. A partir de la denuncia contra Carlos Torres (45), entrenador de la Primera del Femenino en el club Deportivo Español, determinaron expulsarlo y ponerse a disposición de la justicia para resolver la situación.

A una semana de la denuncia, El Destape dialogó con la abogada Paula Ojeda -experta en Igualdad y prevención de Violencia de Género, a cargo del Departamento de Género en Vélez Sarsfield desde hace casi tres años- que representa a la joven denunciante de 15 años y nos confirmó que la carátula del caso es de abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una menor.

Con respecto a su intervención en el caso, la representante legal contó: "Yo llego a la familia a pedido expreso del presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, que me solicitó que, como conocía mi trabajo y sabe cómo me manejo en estas situaciones, represente a la familia y así poder llegar hasta las últimas consecuencias, con una condena efectiva para este sujeto". Mientras que, tras un proceso judicial algo extenso, dejó en claro que le pueden caber "hasta 15 años de prisión" por el abuso.

Al mismo tiempo, la reconocida abogada aseguró que desde su lugar se está conteniendo a la familia en un momento tan complejo y aberrante. Cabe destacar que hace una semana, cuando dialogamos con Diego Martín Elías, presidente de la institución, manifestaron ponerse a disposición de la denunciante y hasta apoyarla con un gabinete psicológico del departamento de género pero Ojeda puntualizó: "Según los dichos de la familia, no estaban muy contentos de la forma en cómo se habían manejado, pero en ese tema no quiero meterme, tengamos en cuenta que estamos hablando de una familia que atraviesa un momento muy difícil".

Con respecto a la parte jurídica, Ojeda dio detalles del proceso que ya se inició hace unos días: se presentaron como parte querellante, hay un juez que decide cómo seguir adelante y la fiscalía. "Estamos en pleno proceso, ya pasó la declaración indagatoria donde él tomó el derecho a no declarar pero manifestó que es inocente, algo lógico y además, una garantía constitucional que un imputado puede manifestar", explicó. Y agregó sobre el trabajo que están realizando: "La semana pasada, la jovencita fue a la Cámara Gesell y las declaraciones fueron contundentes".

Recordemos que Torres también es dirigente de Deportivo Español, por lo que se esperan nuevos comunicados desde la institución ubicada en la Ciudad de Buenos Aires para conocer cuál será la determinación final. Lo cierto es que no debería tener la posibilidad de volver a compartir un espacio con menores de edad. Tal como dijo Elías sobre la aparición de un presunto segundo caso, esta vez de acoso; Ojeda informó: "Se comunicaron varias personas conmigo que pasaron por diversas situaciones pero todavía no están preparadas para denunciar". Pero cerró: "Hasta no tener una denuncia fehaciente, no me gusta salir a hablar, toda persona tiene un proceso para denunciar las situaciones de violencias y hay que respetar eso".

El comunicado oficial de AFA

Tras darse a conocer la noticia, durante la pasada semana, la AFA se expresó a través de las redes sociales y repudió fuertemente el hecho. "Ante la denuncia efectuada contra el Director Técnico del primer equipo de fútbol femenino del Club Deportivo Español, la Asociación del Fútbol Argentino comunica a la opinión pública que el cuerpo de abogados de la entidad ya se encuentra trabajando en la asistencia jurídica y acompañando en forma integral a la victima y a sus progenitores en este doloroso momento", sumaron; algo que quedó a la vista tras la comunicación con la abogada Ojeda.

Por otro lado, en el mismo comunicado, la asociación que lidera actualmente Claudio "Chiqui" Tapia sostuvo: "Esta Asociación Nacional y su Presidente, repudian estos graves hechos y como siempre lo hace, velan por la integridad de la familia del fútbol en nuestros clubes". Mientras que remarcó, de cara a lo que viene que "seguirá atentamente la evolución de la causa prestando la colaboración que le fuera requerida por los funcionarios policiales y/o judiciales".