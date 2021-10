Apartan al DT de fútbol femenino de Deportivo Español por abuso: “El club colaboró con las fuerzas de seguridad para su captura”

La denuncia fue realizada por una menor de edad que se desempeña en la Reserva. Fue apartado de sus funciones y capturado por las fuerzas. Esto dijo el presidente del club a El Destape.

El club Deportivo Español expulsó al entrenador de la Primera del Fútbol Femenino, Carlos Torres, luego de que este sea denunciado por presunto abuso sexual de una menor de edad que se desempeña en la Reserva de dicha institución. Si bien pocos equipos tienen un reglamento que atraviese el accionar en estos casos, el equipo de la Ciudad de Buenos Aires activó rápidamente un protocolo de género y se pusieron a disposición de la Justicia para comenzar la investigación de los hechos.

A través de un comunicado oficial, difundido por medio de las redes sociales del club, informaron: "En el día de la fecha se resuelve el apartamiento del director técnico del primer equipo del Fútbol Femenino ante una denuncia efectuada ante la Justicia, esperando que la misma siga su curso legal". Por otro lado, manifestaron: "El Club Deportivo Español se pone a disposición de la denunciante a fin de tomar todas las medidas pertinentes para preservar la salud integral del plantel femenino y de toda la institución".

En este caso, si bien en un principio se habló de estupro -engaño y aprovechamiento sexual de menores de edad-, desde la institución nos confirmaron que la causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal; es decir un delito mayor que el estupro -está incluido dentro- y con una pena de más años en caso de ser culpable. Cabe recordar que no es el primer suceso de este estilo donde se acusa a un entrenador por la misma razón: hace más de 160 días, un grupo de jugadoras -algunas pertenecientes a la Selección Argentina- denunciaron a un DT por acoso e intimidación sexual a menores. Por el momento, FIFPRO (organización que defiende derechos e intereses de las futbolistas profesionales) no actualizó el caso tras la elevación de la denuncia y AFA sostuvo que iría hasta las últimas consecuencias, aunque no volvió a mencionar el tema.

Desde el área de prensa de Deportivo Español, en diálogo con El Destape, manifestaron: "Desde el club, la decisión fue apartarlo desde el momento en que nos enteramos que la policía estaba buscándolo por una denuncia", explicaron. La notificación se dio cuando, tras no encontrarlo en su domicilio, las fuerzas policiales se acercaron a la institución durante el jueves por la noche para pedir sus datos. "Nos sorprendió a todos la situación, nos shockeó porque no teníamos ningún indicio ninguna advertencia o comentario por parte de ninguna de las chicas de que había algún tipo de problemática al respecto. Sí notábamos que había una relación de amistad de él para con algunas, que traspasaba los límites de lo futbolístico como salir a tomar algo durante el fin de semana. A veces uno lo interpreta como que es para mantener la unidad del grupo, para descomprimir un poco...", explicaron desde la dirigencia.

Por su parte, el presidente Diego Martín Elías le contó a este medio que cuentan con un departamento de género e inclusión, compuesto por dos psicólogas que trabajan a la vez con ambos planteles, profesional y de Reserva. Al conocer la denuncia contra el entrenador de 45 años, detalló: "El club se puso a disposición total de la Justicia y colaboró con las fuerzas de seguridad para su captura. Desde un primer momento brindamos datos personales y de su vehículo, intentamos tomar contacto para que depusiera la actitud y se presentara ante las autoridades. Finalmente lo hizo con su abogado, ayer por la noche en la Comisaría Nro. 40 y de ahí fue trasladado a los Tribunales de Lavalle para pasar la noche. En el día de hoy le harán indagatoria y comenzará el proceso".

Luego de la acusación de la niña de 15 años, se tomó la decisión de apartarlo de su cargo y de cara al futuro, el dirigente aclaró: "Estamos más cerca de oficializar que no va a continuar al frente del plantel femenino y luego queda determinar, porque aparte era directivo, si va a ser también expulsado como tal. Pero no va a ser más DT del Femenino, eso es un hecho". Por otro lado, manifestó que desde el gabinete psicológico actuarán sobre la denunciante para protegerla y resguardarla: "Estamos tratando de que este mal momento lo pueda llevar de la mejor manera, acompañada y que pueda reincorporarse a realizar la actividad de la manera más sana sin ser señalada y como una más".

Además de ponerse a disposición en la investigación y colaborar para la rápida captura de Torres, de reunirse con la familia y de formar parte de una movilización en la puerta del club, Elías destacó que brindaron apoyo psicológico para ambos planteles femeninos. "Se va a investigar internamente; de hecho apareció un presunto caso, no de abuso, sino de acoso de la misma persona contra una chica de la Primera División que habló en el día de ayer", agregó. Y sentenció: "Tendremos que prestar todavía más atención de la que se le presta al fútbol femenino, que ya es mucha, para estar encima de estas cuestiones. El club es una gran familia, esto nos genera un replanteamiento de cosas a cuidar pero estoy satisfecho por la rapidez de acción de la institución".

El comunicado oficial de AFA

Tras darse a conocer la noticia, desde la AFA se expresaron a través de las redes sociales oficiales y repudiaron fuertemente el hecho. "Ante la denuncia efectuada contra el Director Técnico del primer equipo de fútbol femenino del Club Deportivo Español, la Asociación del Fútbol Argentino comunica a la opinión pública que el cuerpo de abogados de la entidad ya se encuentra trabajando en la asistencia jurídica y acompañando en forma integral a la victima y a sus progenitores en este doloroso momento", expresaron.

Por otro lado, en el mismo comunicado, la asociación que lidera actualmente Claudio "Chiqui" Tapia sostuvo: "Esta Asociación Nacional y su Presidente, repudian estos graves hechos y como siempre lo hace, velan por la integridad de la familia del fútbol en nuestros clubes". Mientras que remarcó, de cara a lo que viene que "seguirá atentamente la evolución de la causa prestando la colaboración que le fuera requerida por los funcionarios policiales y/o judiciales".

Santa Fe: un nuevo caso en la ciudad de Reconquista

En la misma semana donde se conoció el comunicado de Deportivo Español, también denunciaron a un dirigente y DT por abuso sexual en la ciudad de Reconquista. Se trata del accionar de José Luis Magnago contra una menor de 12 años -aunque no sería la única denunciante-, cuando dirigía al equipo Futuro en 2007. Actualmente se desempeña como presidente del Fútbol Femenino de la Liga Reconquistense pero también cabe destacar que ocupa varios puestos simultáneos como secretario de actas, seleccionador y entrenador del selectivo de la liga.

A través de sus redes sociales, la futbolista Aldana Silvestri dio cuenta de la situación y disparó contra el denunciado, que iba a dirigir el selectivo en la Copa Federación. "La Liga Reconquistense de fútbol no solo puso de presidente de fútbol femenino a un ABUSADOR que abusó de sus propias jugadoras sino que lo pone de DT del selectivo que va a representar la liga en la copa federación", lanzó. Y sumó: "Oh casualidad del equipo campeón no hay ninguna citada (que tampoco iríamos ni seríamos cómplices de este nefasto) porque somos el único equipo con sus referentes que lo acusa y muestra la realidad de este tipo y de todos los cómplices de ahí adentro".

Siguiendo la misma línea, la jugadora sumó sobre su accionar: "Sin dejar de decir que el tipo miente, trata y destrata delegados, se maneja por atrás incumpliendo el reglamento y estatuto propuesto". Mientras que, tras apuntar fuertemente contra el acusado, sentenció: "El único que lo sigue avalando es el propio presidente general cuando tienen notas firmadas y denuncias presentadas. ¡MUGRES!". A través de Twitter, el periodista local, Víctor Hugo Prandina, confirmó hace unas horas que tras las denuncias, una movilización y la reunión de la propia liga, finalmente fue separado de todos sus cargos.