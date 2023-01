Zambrano se desvinculó de Boca y apuntó contra la dirigencia: "Es un negocio"

Carlos Zambrano, quien recientemente se desvinculó de Boca Juniors, contó las razones de su salida y, aunque trató de evitarlo en sus afirmaciones, cargó contra la dirigencia.

Carlos Zambrano rompió el silencio días después de su salida de Boca Juniors y apuntó contra la dirigencia. El defensor arribó a Alianza Lima (Perú) para afrontar una nueva temporada y en plena conferencia de prensa habló de lo que fue su desvinculación del "Xeneize". Si bien trató de evitar las críticas a la cúpula de la institución de la Ribera, el experimentado zaguero fue más que filoso.

Tras varios años vistiendo la camiseta "Azul y Oro" y de común acuerdo, Zambrano dejó el club para continuar la carrera en su país, donde jugará por primera vez luego de su paso por Europa y el fútbol argentino. Sin embargo, antes de sumar minutos en el conjunto "Blanquiazul", no dudó en hablar de lo que vivió en uno de los grandes de Argentina y su relación con los directivos. De esta manera, dio detalles de cómo se gestó todo para definir su futuro.

"El tema de Boca es muy complicado porque se decidió en un día y medio cuando todo estaba prácticamente cerrado. Pero al final ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos. Lo primero que hice fue regresar a Perú y por mutuo acuerdo romper contrato. Yo siempre fui un caballero, nunca hablé de más, me criticaron por todos lados sin pruebas. La prensa siempre especulaba mucho, sacaban cuatro o cinco versiones", señaló Zambrano. Y agregó: "Queda en ellos como fueron las cosas. Yo me quedo tranquilo porque siempre fui directo, nunca fui doble cara ni nada. Así es el fútbol, hoy estoy contento en casa y donde tengo que estar".

Por otro lado, el defensor agregó: "Yo me quedo muy pero muy tranquilo. Sé lo que hice, soy un profesional cuando estoy en el campo. Todos se quedaron contentos conmigo, todos tristes cuando me iba. Pero parte del fútbol es un negocio muy grande de lo cual a veces se tienen que aceptar decisiones de arriba. No voy a salir a hablar mal ni bien de nadie. Siempre voy a ser como soy. Podría hablar la realidad, pero no es dable. Prefiero quedarme callado y nada más".

Carlos Zambrano se marchó de Boca con diferencias con la dirigencia.

Por qué Boca decidió finalizar el contrato con Carlos Zambrano

Las charlas entre los agentes del jugador del seleccionado peruano y dirigentes del "Xeneize" estaban más que avanzadas. Sin embargo, al dilatarse la negociación, el pasado martes 27 de diciembre Zambrano llegó al entrenamiento del predio de Ezeiza y se negó a practicar con el resto del plantel por no tener la oferta sobre la mesa y se retiró hacia su hogar. El central de 33 años, quien había optado quedarse a jugar en Argentina luego de varios meses de incertidumbre, regresó al día siguiente al entrenamiento para disculparse con el entrenador. Sin embargo, Ibarra para ese momento ya se había reunido con el Consejo de Fútbol y los referentes del equipo para comunicarles que no tendría más en cuenta al exjugador del Schalke 04 por su comportamiento del día anterior.

Los integrantes del Consejo de fútbol apoyaron el pensamiento del DT y determinaron rescindirle el contrato en el momento para que se marchara con el pase en su poder. Cabe recalcar que Boca se encuentra disminuido en esa posición, ya que Marcos Rojo se rompió el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, y sólo cuenta con la experiencia de Nicolás Figal y Facundo Roncaglia, y los restantes son juveniles.