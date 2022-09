Un exjugador de River rompió el silencio y destrozó a Gallardo: "Me marginaron"

Un exjugador rompió el silencio tras su salida repentina de River Plate y destrozó a Marcelo Gallardo por el manejo que tuvo junto a la dirigencia.

Un exjugador de River Plate rompió el silencio tiempo después de su salida del club y destrozó a Marcelo Gallardo por el manejo que tuvo con él junto a la dirigencia. El futbolista, que no renovó su vínculo con la institución y emigró a otro equipo del fútbol argentino, no se guardó nada y explicó cómo vivió esos días en Núñez. Es que su estadía en el "Millonario" estuvo en duda hasta último momento y finalmente continuó su carrera en Estudiantes de La Plata.

Se trata del delantero Benjamín Rollheiser, quien luego de dos años en la Primera de la "Banda" y casi sin tener rodaje pasó al "Pincha". Cabe destacar, que el atacante de 22 años disputó un total de 34 partidos, brindó dos asistencias y marcó un solo gol. Tras varios meses en el elenco platense, el joven habló en TyC Sports acerca del DT de River, de cómo lo borraron del plantel y cómo esto influyó en su desempeño.

"Son momentos difíciles que a un jugador no le gusta vivir. Cada club tiene su idea y a uno le cuesta aceptar esas cosas, no fue fácil hacerlo, fueron muchos meses afuera de las canchas. Estuve rodeado de mi familia, la gente que realmente me quiere y me puede hacer fuerte", aseguró Rollheiser con respecto al tiempo que no jugó a raíz de que el estratega no lo tuvo en cuenta por no renovar su vínculo.

Por otro lado, el atacante se refirió al manejo de Gallardo y la dirigencia: "Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo hablé con los dirigentes y Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional. Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en la que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro".

