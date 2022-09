Un campeón de todo con River lanzó su inesperado pronóstico para el Superclásico: "Muy peleado"

Un jugador campeón de todo con River Plate habló en la previa del Superclásico ante Boca Juniors y lanzó un inesperado pronóstico sobre el trascendental duelo del próximo 11 de septiembre en La Bombonera.

Un campeón de todo con River Plate lanzó su inesperado pronóstico de cara al Superclásico ante Boca Juniors. El exjugador del "Millonario" no dudó en dar su candidato para el trascendental duelo que se llevará a cabo en La Bombonera el domingo 11 de septiembre desde las 17. Si bien juega fuera de nuestro país, el futbolista no se olvidó de su paso por el elenco de Núñez y también elogió a uno de los mejores del plantel que comanda Marcelo Gallardo.

Se trata del volante uruguayo Carlos Sánchez, quien actualmente juega en el Santos de Brasil y se desempeñó por varios años en la "Banda" siendo uno de los hombres fundamentales del "Muñeco". "Carlitos" sabe de disputar Superclásicos y más de uno lo marcó, ya que convirtió y asistió en goles inolvidables. En esta ocasión, habló de cómo ve a ambos equipos para el cruce y de Nicolás De La Cruz, su hermano por parte de su madre.

"Yo soy malo para los pronósticos, nunca le pego. No voy a decir que va a golear River o que va a hacer cinco goles porque los clásicos son diferentes. Pero para mí gana River 2 a 0. El campeonato está muy peleado, está lindo y muy entreverado. Hay muchos equipos peleando por ser primero. La verdad que es muy competitivo y todo puede pasar. River está sumando, está cerca y es importante. Todo depende de que los resultados se le den", aseguró Sánchez.

Con respecto a De La Cruz y la chance de brillar en el duelo ante el "Xeneize", el volante esbozó en diálogo con Marcelo Benedetto en el ciclo Cómo te va, de D Sports Radio: "Sería muy lindo ganar un clásico con un gol de tiro libre de él, firmo por eso. Ya verlo jugar un clásico representando a la familia es para nosotros es un premio. Sería la frutilla de la torta coronarlo con un gol de tiro libre que tanto vengo pidiendo".

El recuerdo de Carlos Sánchez en el Superclásico y más elogios para Nicolás De La Cruz

En un momento de la charla, Sánchez repasó varios partidos contra Boca que quedaron para la historia: "Tengo muchos momentos, pero me quedo con el de la Libertadores (2015). El de la Sudamericana (2014) fue importante para nosotros porque no veníamos de la mejor manera pero el de la Libertadores fue muy diferente, más por cómo se dio. El 2 a 2 en el Monumental (2012), ganando nosotros cometimos errores y llegaron al empate. Me acuerdo también el 1 a 1 cuando tiré el centro e hizo un gol Manu Lanzini (2013)".

Por otro lado, el mediocampista se refirió nuevamente a su hermano y lanzó: "Nico está muy bien. Siempre hablo con él, tenemos contacto seguido. Ahora estoy hablando y rezongando con él, pero la verdad que está en un momento muy bueno. Es un jugador completo, muy bueno que es aprovechable porque hace todo, marca, juega, llega al área, maneja muy bien las dos piernas. Le digo que erra muchos pases, que se apura mucho, tiene que mejorar en un futuro y eso lo va a hacer madurar más. Está marcando la diferencia y eso se nota hace varios partidos, le está dando otro fútbol a River y a mí me pone contento. Sabemos que tiene un futuro muy grande y lo veo bien en varios aspectos".