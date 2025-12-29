Un ex futbolista de Independiente protagonizó una violenta pelea en un fútbol 5

Un ex Independiente se peleó durante un fútbol 5 con amigos y el video se viralizó en redes sociales: de quién se trata.

Un ex futbolista de Independiente y de numerosos clubes del fútbol argentino protagonizó una violenta pelea en un partido amistoso de fútbol 5 entre amigos en Rafaela, provincia de Santa Fe. El involucrado es Darío 'Chipi' Gandín, delantero con pasado en equipos como Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe, que se trenzó a golpes de puño con un rival debido a una acalorado discusión que mantuvieron durante el encuentro.

Tal como se observa en las imágenes del complejo deportivo captadas el domingo por la tarde, Gandín le lanzó un pelotazo a su marcador (con quien luego trascendió que había intercambiado palabras a lo largo del partido) y procedió a acorralarlo contra una pared mientras ambos se lanzaban golpes de puño. El resto de los jugadores se apresuraron para separarlos, aunque segundos después se enfrentaron nuevamente; el video rápidamente se viralizó en las redes sociales, amplificando el impacto que causó el incidente.

La persona que se peleó con el ex delantero del 'Rojo' sufrió una leve hemorragia debido a un corte en una de sus orejas luego de un intento de mordedura, según informó el medio Radio Gol de Santa Fe. Si bien no trascendió el inicio de alguna investigación alrededor del hecho, las imágenes de las cámaras de seguridad del predio podrían ser una prueba determinante para el futuro.

El corte que le produjo Gandín a su rival tras la pelea que protagonizaron en un fútbol 5.

Quién es Darío Gandín, el ex Independiente que tuvo una polémica pelea en un fútbol 5

Darío Alejandro Gandín nació el 7 de diciembre de 1983 en Ciudad de Santa Fe y se formó como futbolista en Agua y Energía de su provincia natal, Sportivo Italiano y Platense. Debutó profesionalmente en Atlético de Rafaela en 2001, donde jugó hasta 2004 y fue pieza clave en el ascenso del equipo a la Primera División tras consagrarse campeón de la Primera B Nacional tanto en el Apertura 2002 como en el Clausura 2003.

Gandín pasó por numerosos equipos a lo largo de su carrera: tras su primera etapa en la 'Crema', llegó a Colón de Santa Fe (2004–2005), jugó un breve período en Argentinos Juniors en 2005 y tuvo su primera experiencia internacional en Club León de México en 2006. Ese mismo año retornó al fútbol argentino con Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2006–2007) y luego volvió al 'Sabalero' entre 2007 y 2008.

Su etapa más reconocida como jugador fue con Independiente entre 2008 y 2010, donde convirtió 17 goles y se destacó en varios clásicos. Regresó a México en 2010 para vestir la camiseta del Club Necaxa, y después de pasar un año allí retornó a Atlético de Rafaela (2011–2013). Luego de una última etapa en Colón (2013–2014), pasó por Aldosivi (2014–2015) y Ben Hur; tuvo un último período en Rafaela antes de su retiro de la actividad profesional.

La polémica salida de Darío Gandín como captador de talento en Atlético de Rafaela

Ya retirado, Gandín tomó un cargo como captador de talentos en el conjunto rafaelino, aunque fue echado después de un polémico episodio: según su relato, la dirigencia del club le informó que lo desvinculaba horas después de ver en Asunción la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle.

"No es normal que te echen por algo así", declaró Gandín tras su salida de Atlético de Rafaela en 2019.

"El fin de semana yo tenía libre y fui a ver la final de la Copa y, cuando regresé, me informaron que estaba desvinculado de la institución por ir a ver el partido", comentó. Y añadió luego: "No es normal que te echen por algo así. Así como fui a ver a Colón, pude haber hecho otras cosas, porque era mi fin de semana libre y en mi vida personal hago lo que quiero"