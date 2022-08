Un crack mundial se ilusiona con llegar a Boca y se lo anticipó a Riquelme: "Muchas ganas"

Un crack del fútbol mundial que juega en Europa aseguró que tiene decidido llegar a Boca Juniors en un futuro no muy lejano y ya se lo anticipó a Juan Román Riquelme.

Un crack del fútbol mundial se ilusiona con su llegada a Boca Juniors y nuevamente aseguró que tiene en mente arribar al club en un futuro no muy lejano. No es la primera vez que el futbolista afirma que siente un amor especial por el "Xeneize", aunque su presente está en Europa. De hecho, recientemente firmó su contrato con el Galatasaray de Turquía, por lo que Juan Román Riquelme tendrá que esperar.

Se trata del uruguayo Lucas Torreira, quien en más de una ocasión afirmó que siente el deseo de vestir la camiseta "Azul y Oro". En diálogo con TNT Sports, el volante que dio sus primeros pasos en el Pescara de la Serie B de Italia no dudó a la hora de declararse fanático de Boca. Además, el mediocampista reveló que habló con el ídolo en reiteradas oportunidades y que le expresó sus ganas de jugar en La Bombonera.

"A Boca quiero ir. Hablo mucho con Román y siempre le manifiesto mis ganas de poder ir. Por ahí el hincha después de esta entrevista va a decir: 'Pero ¿Por qué no venís? Bajate el sueldo'. Pero no pasa por el sueldo, porque el día que quiera ir a Boca no va a ser una decisión futbolística o por otro motivo. Va a ser una decisión de corazón porque entiendo que Boca va a ser importante para mi vida. Necesito ir el día de mañana porque así lo siento", lanzó Torreira.

Por otro lado, el jugador que se prepara para disputar el Mundial de Qatar 2022 con Uruguay agregó: "Se lo dije a Román: 'Mirá que tengo muchas ganas de ir'. Pero en este momento es muy difícil con 26 años. A mi me queda un año de contrato. Lo hablé con mi representante, el día que quiera ir a Sudamérica quiero ir especialmente a Boca. Tengo un cariño especial muy lindo, es raro que un uruguayo tenga un cariño por ese club, pero es así".

Lucas Torreira con la camiseta de Uruguay

Juan Román Riquelme tomó una drástica decisión con Hugo Ibarra en Boca

Por lo tanto, el máximo ídolo de la historia de la institución ya dialoga con el Consejo de Fútbol integrado por otros exjugadores como Raúl Cascini, Marcelo "El Chelo" Delgado, Mauricio "Chicho" Serna y Jorge "El Patrón" Bermúdez. La situación del futuro DT es una de los principales a resolver rumbo al final del segundo semestre de 2022. Al exfutbolista formoseño le quedan las últimas fechas de la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports durante el mediodía del jueves 25 de agosto de 2022, Román ya determinó que "El Negro" no sea más el entrenador a partir del año que viene. Como su excompañero ya no estará más en el banco "azul y oro", en el club de La Ribera empezará la búsqueda del reemplazante. "El vicepresidente se inclinó por responder al reclamo masivo del hincha y saldrá al mercado", aseguraron.