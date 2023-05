Un conocido de Almirón: un defensor se postuló para jugar en Boca

Boca está tras los pasos de un defensor que podría llegar a la institución ya que Jorge Almirón lo conoce bien.

Una vez más, el fútbol argentino tiene a un jugador colombiano como posible refuerzo de uno de los clubes más grandes de Argentina. Otra vez fue Boca Juniors el que tomó la decisión de ir en busca de un defensor y, esta vez, se trataría de uno que Almirón ya conoce por su pasado reciente.

Hasta hace muy poco, Jorge Almirón dirigía en el Elche y allí encontró a uno de los jugadores que, ahora, quiere para Boca Juniors. Se trata de un defensor colombiano -muy fuerte- que podría llegar como defensor central. En este punto, el jugador del equipo que se fue al descenso en España aseguró que está pensando si eso ocurre.

El futbolista es Helibelton Palacios, un defensor de 29 añosque tiene múltiples pasos por equipos de Almirón. Tanto en el conjunto español como en Atlético Nacional. En este sentido, el lateral derecho -en charla con Caracol Deportes- aseguró que "en principio el deseo es continuar en Europa pero también se presenta un gran reto como este hay que ver el proyecto y su encajamos, bienvenido será”.

Con respecto a Almirón, añadió: ""Es una persona que ha confiado mucho en mí desde que compartimos en Nacional y cuando estuvimos acá un corto tiempo. Esperemos que termine la temporada acá por respeto a la institución".

