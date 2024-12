Liberaron a la golfista que agredió a palazos a una mujer en Pinamar

La Justicia ordenó la liberación de Celeste Lorena López, la mujer acusada de agredir a otra en un campo de golf de Pinamar. La determinación judicial fue tras el cambio de la calificación del delito de "intento de homicidio" a "lesiones leves". La mujer deberá cumplir con medidas restrictivas mientras continúa la investigación como también tendrá que realizar un tratamiento psicológico por su personalidad agresiva.

En este marco, Celeste Lorena López, de 41 años, fue liberada tras una decisión judicial que modificó la calificación de su delito luego del cambio de juez tras la asunción de Mariano Cazeaux, magistrado que subroga a David Mancinelli, de licencia, en el Juzgado de Garantías 6 de Dolores. El nuevo juez decidió liberarla ya que no considera que la mujer pueda entorpecer la investigación o fugarse.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, la agresora deberá cumplir con medidas restrictivas mientras continúa la investigación como también tendrá que realizar un tratamiento psicológico por su personalidad agresiva para la elaboración de un informe que se sumará al expediente en el que deberá demostrar que bajó sus niveles de agresividad social.

El brutal ataque en el campo de golf

El ataque se conoció primero por redes sociales. En el video que circuló, filmado por un testigo, sólo se ve el final: Lopresti, una jubilada de 61 años que paseaba con su amiga Adriana mientras tomaban mate, casi desmayada en el pasto. Minutos antes había sido atacada con gritos, insultos y golpes por López y Mariano Girini, su pareja, a quienes se los ve en el video casi escapando.

Liberaron a la golfista que agredió a palazos a una mujer en Pinamar

“Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, son las palabras que se viralizaron por parte de los atacantes. No contentos con ello, cuando Lopresti se acercó a calmar las aguas López le partió un palo de golf en la cabeza que la dejó "tonta" en el piso.

“Lo que les molestaba en definitiva es que estuviéramos ahí, porque ni siquiera estábamos interrumpiendo el juego”, dijo Lopresti, que vive en City Bell, La Plata; y es propietaria de un dúplex en la ciudad balnearia. De hecho, según contó hace unos días a Pinamar Diario, la agresión por parte de López y de Grini comenzó unos minutos antes de que le pegaran. Primero fue el hombre, que tiró una pelota hacia los tobillos de Adriana cuando estaban casi saliendo: “Era como un ‘váyanse’ y Adriana les pidió disculpas, pero ahí empezaron toda la cantinela”, con esa expresión Lopresti se refirió a los insultos.

En su relato ante la prensa, Lopresti contó que Girini y López estaban “totalmente sacados”, que tras los pelotazos que les lanzaron a ella y a su amiga, fue Adriana la que discutió con ellos, mientras ella se quedó algo alejada de la situación hasta que en un momento decidió intervenir por lo violenta que se tornó la situación.

“Ahí viene la agresión. Me pega sin dudarlo con el palo en la cabeza y en el cuello, lo parte. Y no le da la distancia, porque si me pega con la madera, me mata. Ahí dije, ‘ya está’. Mi cabeza quedó temblando. Y ahí vi que saca otro palo y me vuelve apegar”, relató Lo Presti con algo de angustia en la voz. En ese momento, dijo, se sintió “en el horno”.