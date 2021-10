Tras su posible salida del PSG, Mauro Icardi llegaría a un grande del fútbol argentino en 2022

En medio de su separación con Wanda Nara, Mauro Icardi no atraviesa su mejor presente en el PSG y en 2022 llegaría a un grande del fútbol argentino.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso y las especulaciones por lo sucedido acompañan. Todo lo que engloba a esta relación provoca el surgimiento de noticias que romperían cualquier mercado de pases. La modelo es a su vez representante del jugador y fue quien cerró su millonario contrato con el PSG por lo que una ruptura afectaría al presente del delantero que ya suena en un equipo grande del fútbol argentino.

Al parecer el club interesado en contar con los servicios del delantero es Racing Club, o al menos así lo anunciaron en el ciclo Halcones y Palomas en la pantalla de TNT Sports. Con la reciente llegada de Fernando Gago a la dirección técnica de la "Academia" las cosas cambiarían y ya hay varios refuerzos en mente. Uno de ellos es el rosarino que no está pasando por un buen momento en el conjunto parisino.

Hernán Castillo, conductor del programa, analizó la llegada del extécnico de Aldosivi al conjunto de Avellaneda y anticipó uno de los nombres que suenan fuerte en los pasillos del Cilindro. En principio habló del colombiano Edwin Cardona, que de a poco pierde su lugar en Boca Juniors, es uno de los apuntados por Víctor Blanco para rearmar el plantel de cara a futuro.

A él se suma esta posibilidad de sumar a Mauro Icardi. Los integrantes del equipo del ciclo periodístico dieron su opinión al respecto pero todo se lo tomaron con risas. Es cierto que es difícil que el jugador llegue al club pero no imposible. Buscan la renovación ante el mal presente que atraviesan y traer un hombre de jerarquía para el equipo sería un importante golpe en el próximo mercado de pases.

Icardi no jugará ante el Leipzig por Champions League

El delantero estuvo ausente durante dos días de entrenamiento del PSG para resolver el inconveniente con la modelo pero el técnico Mauricio Pochettino lo incluyó entre los convocados para el duelo ante el Leipzig por Champions League. Sin embargo el rosarino se bajó de la lista y sorprendió a todos en el conjunto parisino.

Su presente tampoco es del todo bueno en el conjunto parisino. En medio de su polémica ruptura con la mediática se supo que estuvo al borde de dejar el club y que debido a sus actitudes está bajo la observación de sus máximas autoridades. El jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi sigue bien de cerca la situación y lo que defina será determinante para el futuro del jugador de 28 años.

La realidad es que ante tanta polémica por la ruptura Mauro Icardi decidió no jugar. No se siente en condiciones y probablemente todo lo vivido en las últimas horas es posible que pese en el campo de juego. Es por esto que no estará en el duelo en el que su equipo disputará con el objetivo de mantener la punta del grupo y encaminarse a la clasificación a octavos de final.