Tevez, picante en Rosario Central contra la denuncia por no tener el título de DT: "Me río"

Carlos Tevez se molestó en la conferencia de prensa ante una pregunta después de la nueva derrota de su Rosario Central, en este caso por 1-0 contra Banfield como local por la fecha 15 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El entrenador del "Canalla" no esquivó la consulta más picante de los diez minutos que duró la conversación con los periodistas presentes en la sala del estadio "Gigante de Arroyito".

La consulta más polémica estuvo relacionada con la denuncia de otros técnicos contra él por estar dirigiendo igual pese a no tener el título oficial que exige la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para sentarse en el banco de algún plantel. Sin esquivar la pregunta, "Carlitos" fue tajante al respecto.

La última pregunta de la conferencia de prensa tuvo que ver con una presentación en su contra antes del partido contra Boca en "La Bombonera" por no haber terminado el curso de tres años como técnico, tal como lo exige el reglamento. Apenas escuchó hablar al periodista, el exdelantero sonrió a pleno y simplemente contestó: "Me río, nada más".

La denuncia contra Tevez por no tener el título de entrenador

"El grupo de directores técnicos consideran que Tevez no tiene el carnet otorgado por la Asociación de Técnicos Argentinos", fue el título de aquel escrito con la acusación que ingresó en la Justicia Rosarina, a cargo del abogado Gustavo Dellepiane. El jurista que patrocina la acusación liquidó al exatacante: “No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara".

Además, Dellepiane declaró con el medio local La Capital y allí pidió de manera contundente "que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”. El grupo de estrategas también coincidió con el abogado en que "hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central".

La conferencia de Tevez tras la derrota de su Rosario Central vs. Banfield

Ya con relación al análisis del partido, el estratega simplemente opinó: “Ellos marcaron y nosotros, no. La diferencia es que ellos hicieron el gol y nosotros, no. Tuvimos siete claras pero no pudimos convertir. Ellos llegaron una vez y se llevaron tres puntos”. Igualmente, aclaró que según él "se jugó bien".

“Les dije a los muchachos que un resultado negativo no puede modificar lo que venimos haciendo”, declaró "El Apache", quien además resaltó que “si hay un responsable de esta campaña, ese soy yo”. Ya con la vista en el horizonte de cara al cierre de 2022, el DT sostuvo que "la intención es que el equipo empiece a crecer".

"Este golpe nos afecta, pero sabremos levantarnos porque venimos trabajando bien”, agregó Tevez. Con relación a la gran cantidad de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que integran la formación de Rosario Central, afirmó que “los pibes son jóvenes y te dan subas y bajas", aunque también remarcó que "este es el camino para seguir buscando una identidad como equipo". "Estamos trabajando correctamente”, sentenció.