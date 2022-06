Tevez, enojado tras el amargo debut en Central: "Déjense de joder"

El "Apache" analizó el rendimiento de su equipo y se mostró molesto al ser consultado por la falta de Carlos "Chapa" Retegui.

El inicio no fue el soñado ni mucho menos. La nueva era de Carlos Tevez en versión entrenador de Rosario Central comenzó con una derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata en un Gigante de Arroyito repleto. Si bien el "Canalla" tuvo pasajes de buen fútbol y pudo haberse puesto en ventaja en el primer tiempo, en la segunda etapa nunca encontró un rumbo. En conferencia de prensa, el "Apache" analizó la presentación de su equipo y exigió que dejaran de preguntarle por la falta de Carlos Retegui en su cuerpo técnico.

“Yo soy la cabeza del grupo, a mí me llamaron para ser técnico de Central, lo demás no importa. Y soy el primero y lo que pasa conmigo es lo único que importa. Lo demás, El Chapa, mi hermano o cualquiera... la cabeza de este grupo soy yo y yo tengo las culpas de acá en más, déjense de joder con El Chapa, con mi hermano o con cualquiera, acá es Carlos Tevez”, manifestó visiblemente enojado Tevez al ser consultado por el exentrenador de Las Leonas que, finalmente, no será su ayudante principal.

Además, pidió que, de ahora en más, se analice lo que muestra el equipo en base a su capacidad y no por lo que hacen los jugadores: "El único culpable de la derrota soy yo, me hago responsable, como cada vez que perdamos. Atrás tengo un grupo de hombres que va a dejar todo para salir adelante”.

“El equipo me gustó, me gustó mucho la actitud pensando que teníamos solo cinco entrenamientos”, comentó el exjugador de Boca Juniors sobre lo que vio de Rosario Central. Y luego, añadió: "El pase de Aleman es de otro partido. Eso cambió el partido, pero si metíamos alguna de las que nos quedaron, el partido cambiaba completamente”.

También, el exdelantero de la Juventus dejó en claro su visión con respecto a la táctica que utilizó en el partido frente al "Lobo" y lo que falta para que empiecen a verse resultados: "Una cosa es cuando defendemos y otra cuando atacamos, el esquema va a cambiar. Pero como no tuvimos tiempo, decidí jugar como venían jugando ellos y darle un poco de toque. No puedo cambiar todo el esquema porque no tenemos tiempo, hacer todo junto no estaba todo bien. Entonces me quedé con el 4-4-2″.

Lo que se le viene a Tevez y Central

El "Apache" deberá levantar a un conjunto que perdió 9 de los últimos 15 partidos y que se acerca a la zona de descenso en el promedio. En la Liga Profesional Argentina tiene 4 puntos, producto de 1 triunfo, 1 empate y 3 caídas, y es uno de los peores seis equipos del año en la sumatoria total. En las próximas fechas, Rosario Central deberá visitar a Aldosivi en Mar del Plata y luego recibirá a Sarmiento de Junín, clubes que están más complicados que el "Canalla" en la lucha por mantener la categoría.