Tevez dejó su cargo como técnico de Rosario Central: "Un paso al costado"

Carlos Tevez anunció en conferencia de prensa que no continuará como técnico de Rosario Central a partir de la próxima temporada. El "Apache" dejará su cargo luego de casi cinco meses al frente del elenco "Canalla", del cual se despidió con una victoria inolvidable contra River en el Estadio Monumental. El ahora ex entrenador del elenco rosarino agradeció a quienes formaron parte de su ciclo al frente del equipo.

"Primero y principal quiero comunicarle a la gente de Rosario Central que voy a dar un paso al costado. No voy a seguir en mi función como entrenador. Darle las gracias principalmente a la gente por bancarme estos cuatro meses y medio, casi cinco, que fue una relación muy buena. Agradecerle a mi cuerpo técnico, a la gente que trabaja en el club, a los jugadores. La verdad que no tengo palabras para agradecer a todos por el cariño, la entrega y el sacrificio que hicimos estos meses que no son normales para un club. Y como siempre digo, pensando que lo más importante es el escudo, es Central por delante de los nombres", sostuvo "Carlitos".

Por otro lado, el campeón de todo con Boca Juniors agregó: "Para mí decirlo es importante. Creo que hoy más que nunca doy un paso al costado pensando en el club porque creo que no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o la que se quede tiene que tomar decisiones y no quiero ser un obstáculo para nadie. Pienso en Central que bueno, ahora con la venta de Facundo (Buonanotte) con la plata que pueda entrar por otro jugador, el que venga tenga la libertad de poder hacer sus contrataciones. Es lo más sensato que puedo hacer".

"Como dije el primer día que yo no vengo a hacer política. Y cuando se pone mi nombre en la política es algo que no me gustó. Primero porque no es un juego justo conmigo porque no soy del club ni de la casa ni entiendo la política. Y por algo no estuve en Boca por la política. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en algo que no es normal, yo vengo a hacerle bien a Central, no a hacerle una complicación", culminó Tevez.

Los números de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central

"Carlitos" dirigió un total de 23 partidos al frente del "Canalla" desde su arribo a principios de la Liga Profesional de Fútbol. El saldo de encuentros dirigidos concluyó con 6 victorias, 10 empates y 7 derrotas. Entre ellos se destacan el triunfo por 2 a 1 ante River y la igualdad 0 a 0 ante Boca en La Bombonera. Además, quedó afuera en el primer partido de la Copa Argentina en el que cayó ante Quilmes.