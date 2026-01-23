Tabla de promedios 2026: qué equipos están complicados con el descenso en el fútbol argentino

En esta temporada habrá dos descensos.

Comienza una nueva edición del torneo del fútbol argentino. Una temporada en donde se repite la presencia de 30 equipos, con la incorporación de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, que ascendieron provenientes de la Primera Nacional. Y, por otra parte, con la ausencia respecto al año pasado de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que perdieron la categoría. Después, hay 28 que se repiten.

El formato que se mantendrá es el del año 2025, con dos torneos cortos con playoff para definir los campeones. Y habrá una tabla anual que contabilizará la sumatoria de puntos en las fase de grupos de los dos torneos. De allí saldrán los clasificados a las copas. Pero también se definirá uno de los descensos, que serán dos en total. ¿Cómo se define el otro? Por promedios. El peor equipo de la temporada y el peor de los promedios (que contabiliza los últimos tres años) perderán la categoría.

Los equipos complicados con el descenso por el promedio en Argentina

Como en cada temporada, los equipos que recién ascendieron dividen diferente. Esto los obliga a realizar una buena campaña para salir del fondo y será el caso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Delante de ellos, aparecen como los más complicados Sarmiento de Junín, Aldosivi, Banfield y Newell´s. Ninguno de los cuatro se puede relajar porque potencialmente son los clubes con más peligro de descenso.

Facundo Sava, DT de Sarmiento, el más comprometido con el promedio.

Si Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto suman, rápidamente caerá a zona de descenso a Sarmiento, que arranca la temporada en 70 puntos. Aldosivi divide por una temporada menos, pero Banfield con las mismas temporadas se encuentra seis puntos por delante. Newell´s mantiene mayor distancia y está 12 por arriba del equipo de Junín. Hay que tener en cuenta que son equipos que, en el caso del Taladro y la Lepra, enfrentan delicadas situaciones económicas.

Cómo están divididos los grupos en la temporada 2026

Zona A

Boca Juniors.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez Sarsfield.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell’s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión de Santa Fe.

Zona B