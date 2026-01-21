Cuándo se juegan los clásicos del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: las fechas de partidos

Boca y River en el último Superclásico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió cuándo serán los cruces de la fase regular del torneo Apertura 2026. Se trata de un certamen que contará con la misma estructura que su antecesor, con dos grupos de 15 equipos cada uno, que se enfrentarán en búsqueda de definir a los 8 mejores equipos de cada zona, los cuales clasificarán a un playoff donde se desarrollará la parte final del campeonato y coronará a un nuevo campeón.

Como en cada nuevo fixture, el foco de atención se posa nuevamente en los clásicos que ofrece el certamen. Este torneo tendrá como novedad la incorporación del clásico de la ciudad de Mendoza entre el recién ascendido Gimnasia de esa provincia e Independiente de Rivadavia, que viene de ganar su primer campeonato oficial en la Copa Argentina 2024. Después, se contará con los clásicos tradicionales de siempre y una nueva edición del Superclásico.

Las fechas de los clásicos en el Apertura 2026

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán el domingo 8 de febrero a las 19.15, por la fecha 4.

Gimnasia y Estudiantes disputarán el clásico platense el domingo 15 de febrero a las 17.00, en la fecha 5.

Newell's y Rosario Central animarán el clásico rosarino el domingo 1° de marzo a las 17.00, por la fecha 8.

Belgrano y Talleres se enfrentarán en Barrio Alberdi el domingo 15 de marzo a las 17.30, por la fecha 11.

Argentinos Juniors y Platense jugarán el clásico el domingo 22 de marzo a las 22.15, en la fecha 12.

Independiente y Racing disputarán el clásico de Avellaneda el fin de semana del 5 de abril, por la fecha 13.

Lanús y Banfield se cruzarán el fin de semana del 12 de abril, en la fecha 14.

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentarán el fin de semana del 26 de abril, por la fecha 16.

Independiente y Racing empataron los dos clásicos de 2025.

Cuándo es el Superclásico entre River y Boca

River será local ante Boca en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, el fin de semana del domingo 19 de abril, con día y horario a confirmar.

Clásicos entre grandes que tendrá el Apertura 2026