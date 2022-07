Sorpresa en Racing tras ganar el clásico: está cerca de perder a una figura

Racing tiene una sorpresa en el mercado de pases luego de ganar el clásico de Avellaneda, ya que está muy cerca de perder a una de las figuras del plantel de Fernando Gago.

En Racing todo es paz después de haber derrotado a Independiente por 1-0 en el clásico de Avellaneda como local, por la séptima fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Sin embargo, en "La Academia" reinó la sorpresa en el mercado de pases durante la mañana del miércoles 13 de julio de 2022.

Racing podría perder a Edwin Cardona: "No está cómodo, se quiere ir"

El plantel profesional al que dirige Fernando Gago podría quedarse en las próximas horas sin uno de sus jugadores más cotizados, que es nada menos que Edwin Cardona. El volante ofensivo colombiano de 29 años no estuvo a la altura de las expectativas luego de su etapa en Boca y ya cansó al público "albiceleste". De hecho, hace algunos días aparecieron carteles en su contra en la ciudad.

El principal interesado en sus servicios es Atlético Nacional de Medellín, el club que lo vio nacer y en el que debutó en 2009 en la Primera División. Desde Colombia confirmaron que la institución pretende incorporar a algún jugador en esa posición tras la salida de Giovanni Moreno, precisamente un ex Racing. Por diferencias con la dirigencia, "Gio" se marchó del "Verde Paisa" y quedó en libertad de acción a los 36 años.

Racing pagó una fortuna por Cardona, pero nunca rindió.

De acuerdo con la información revelada por Leonardo Paradizo en ESPN F12, "Cardona no está cómodo y no se siente a gusto" luego de no haber jugado ni siquiera un minuto en el clásico. Además, reveló que el cafetero "es observado de reojo por sus compañeros, que no ven un compromiso profesional". "Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing", confirmó el cronista de manera lapidaria.

En la misma línea, el panelista del programa de televisión de Mariano Closs, que en esta ocasión condujo Luciana Rubinska, aseveró que "esto es visto con buenos ojos por los dirigentes, que también admiten que fue un error la contratación por 3,3 millones de dólares por el 50% del pase". "A eso, súmenle un contrato top, que está dentro de los tres mejores de Racing", insistió el periodista.

A tono con esta información, Paradizo resaltó que "todos coinciden en que se tiene que ir: el entorno del jugador, la dirigencia y el cuerpo técnico, aunque no lo digan públicamente". "Racing no va a recuperar todo el dinero que invirtió por Cardona, pero sí quiere recuperar una parte", detalló.

A su vez, indicó que "Atlético Nacional quiere contar con Cardona ahora, en el club ya lo saben porque se comunicaron con Víctor Blanco y van a empezar a negociar". Por último, Paradizo informó que "Racing espera una propuesta formal por parte de los colombianos, aunque hasta aquí de números no se ha hablado". "Va a llegar una oferta", completó.

Los números de Cardona en Racing

Luego de su segundo ciclo irregular en Boca, la ficha del protagonista en enero de 2022 era de Tijuana de México, que le había comunicado que no lo iba a tener en cuenta. Si bien "La Academia" quiso un préstamo del futbolista, los aztecas se pusieron firmes y pidieron vender como mínimo la mitad del pase del extremo que pasó por su Selección. En aquel entonces, Gago, Blanco y el asesor deportivo Rubén "El Mago" Capria coincidieron en abonar 3,3 millones de dólares por el 50% de la carta del jugador.

No obstante, el ex Monterrey no estuvo a la altura de las expectativas en la entidad de Avellaneda, donde apenas disputó 18 partidos con 2 goles (ambos de penal) y 1 asistencia.