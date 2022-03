Sorpresa en Independiente: Domínguez y el volantazo de cara al clásico con Racing

El entrenador del Rojo prepara cambios en el equipo que jugará contra Racing el próximo sábado a las 20:45 en el Estadio Libertadores de América.

Desde el predio de Villa Dominico, Eduardo Domínguez entrenador del Independiente evalúa cambios de cara al clásico de Avellaneda, el DT formó un equipo con cuatro modificaciones con respecto al equipo que jugó contra Central Córdoba y en lo que fue la primera practica de fútbol de cara al duelo con Racing, su sistema táctico mutó de 3-4-3 a un 4-2-3-1.

Las variantes fueron: Sebastián Sosa, Thomas Ortega, Rodrigo Márquez y Leandro Benegas estos cuatro ingresaron por Milton Álvarez, Joaquín Laso, Andrés Roa y Leandro Fernández respectivamente. Todas las líneas del equipo sufrieron modificaciones por que hubo cambios en el esquema de juego, el viernes el Rojo se entrenará en doble turno y el DT terminará de decidir el once que recibirá a Racing en el LDA.

Independiente necesita una victoria de forma imperiosa. El Rojo viene de cuatro empates al hilo y no encuentra la forma de levantar su juego, la última victoria del equipo de Domínguez fue hace un mes cuando derrotó por 1-0 a Arsenal de Sarandí, luego llegaron cuatro empates, contra Vélez (0-0), Boca (2-2), Godoy Cruz (3-3) y el último contra Central Córdoba (1-1). En la previa al clásico de Avellaneda el entrenador del Rojo comentó lo siguiente: “Nos falta y nos está costando un poco. En estos momentos es cuando más hay que tener tranquilidad y más tenemos que tener la serenidad para darle al equipo el funcionamiento que pretendemos para ganar los partidos. Nos cuesta vulnerar al rival. Hay un llamado a la serenidad de nuestro lado, no es que le pedimos a la gente, hay impaciencia y es entendible, pero viene de antes y lo entendemos. Hay que jugar con eso. Sabemos que podemos ser mejores”.

Los jugadores que podrían volver ante Racing

El arquero Sebastián Sosa podría hacer su reaparición en el arco de Independiente el sábado, el uruguayo no ataja desde el duelo ante Arsenal ya que sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda; de darse la vuelta de Sosa sería el tercer arquero que pondría el entrenador en los últimos encuentros, ya que contra Central Córdoba atajó Álvarez y en los encuentros previos con Boca, El Tomba y el Fortín el dueño del arco Rojo fue Renzo Bacchia.

Sosa podría volver a la titularidad ante Racing.

Ortega es otro de los jugadores que podría volver al once titular suplantando a Laso, de esta manera Domínguez se ve obligado a desarmar la línea de tres que tantos problemas le trajo ante el El Ferroviario. En el caso de Márquez sería su primera titularidad ocupando el lugar de Roa, el juvenil suma 389 minutos en el Rojo, pero todos ingresando desde el banco de suplentes a pesar de esto Chila suma dos goles con la camiseta de Independiente. Por último, y el que más sorprende a todos, es la inclusión en el once de Benegas, el jugador solo jugó 96 minutos en Independiente y sería el remplazo de Leandro Fernández que desde su vuelta al Rojo jugó un total de 390 minutos y no ha logrado anotar.

Con estos cambios el equipo de Domínguez quedó formado de la siguiente manera: Sosa; Vigo, Barreto, Insaurralde, Ortega; Romero, Soñora; Batallini, Márquez, Togni y Benegas.​ Togni volvería a ocupar la posición de extremo por izquierda mientras que el único punta sería Leandro Benegas.

El historial entre Independiente y Racing

El historial entre Independiente y Racing muestra claramente como el Rojo domina Avellaneda, el conjunto de Independiente tiene una diferencia de 23 victorias sobre su máximo rival. El Rojo y la Academia se enfrentaron 194 veces en el profesionalismo, 76 victorias fueron para Independiente, 53 para Racing y las 65 restantes fueron empates.

Silvio Romero marcó el gol de la victoria en el ultimo clásico

El último clásico de Avellaneda quedó en manos de Independiente, que venció a Racing por 1-0 con gol de excapitán Silvio Romero, que en el presente milita en las filas del Fortaleza de Brasil, con esta victoria el Rojo conseguía volver a la victoria ante Racing, resultado que no lograba desde hacía tres enfrentamientos, la vez anterior había sido por la Superliga 17/18 cuando el Rojo se impuso por 0-1 en el Cilindro con gol de Leandro Fernández. Entre medio de estos encuentros Racing obtuvo tres victorias consecutivas, para acortar un poco el diferencial en el historial, Superliga 2018/2019, en la Superliga 2019/2020 y en la Copa de la Liga 2021, por 3-1, 1-0 y 1-0, respectivamente.