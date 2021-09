Se derrumbó parte de una tribuna de la cancha de Ferro Carril Oeste y hubo heridos

Conmoción en Caballito por el derrumbe de una parte de una tribuna en cancha de Ferro Carril Oeste en medio de tareas de mantenimiento.

Durante el mediodía del 29 de septiembre en Caballito se vivió un preocupante momento en el Club Ferro Carril Oeste. Un derrumbe mientras se realizaban tareas de mantenimiento dejó seis heridos pero por suerte no víctimas fatales. A tres de los obreros que trabajaban en las refacciones del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri los trasladaron al Hospital Álvarez mientras que a los restantes los llevaron al Hospital Durand.

Sin dudas que esto afecta y mucho al "Verdolaga" ya que el sector que sufrió el incidente es de ingreso para actividades distintas al fútbol profesional. Tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar con la unidad canina K9 impidiendo el acceso de cualquier persona ajena a la situación. Daniel Pandolfi, presidente de la institución, habló en C5N dejando tranquilidad por el triste hecho ocurrido en el estadio.

"Es una obra grande y lenta para los clubes. Estamos hace tres años y nos sorprende que pase algo así. Evidentemente hubo un error", sostuvo el máximo dirigente del club y agregó: "Tuvo que haber alguna falla. Era la última etapa de la reparación, se estaba realizando la misma tarea que en el resto de la tribuna".

Por otro lado habló de las personas que resultaron heridas en el derrumbe: "Por suerte no pasó nada grave con los trabajadores y personas que estaban en los alrededores. No sé cuántas personas estaban trabajando ahí, si sé que en total son entre 10 y 11 los empleados", afirmó Pandolfi en relación a los afectados y declaró que hablarán con el responsable de la obra y no se trabajará en el lugar hasta tiempo indefinido.

En qué consistía el proyecto para la ampliación de las tribunas

Es un trabajo a largo plazo que está dividido en seis partes que tiene como fin tener un estadio con capacidad para 27.000 personas justamente en tiempos de regreso del público a las canchas. La obra se basa en la construcción de distintas tribunas y la ampliación de otras. Mientras que dentro del estadio, el plan es darle aún más lugar al museo del club, gimnasios, oficinas y nuevos ingresos para el público.