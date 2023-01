Sanción a Boca: la AFA confirmó la suspensión a los jugadores expulsados ante Racing

La AFA confirmó la sanción para los jugadores de Boca Juniors que fueron expulsados en el Trofeo de Campeones ante Racing. Cuántas fechas de suspensión tendrán.

La Asociación de Fútbol Argentino confirmó cuántas fechas de suspensión recibirán los futbolistas de Boca Juniors que fueron expulsados en el Trofeo de Campeones ante Racing. El encuentro disputado en Villa Mercedes, San Luis, dejó un saldo de siete jugadores que recibieron tarjeta roja y se perderán, al menos, una jornada de la Liga Profesional de Fútbol. La mencionada entidad publicó un comunicado en el que informó la sanción que complicará a Hugo Ibarra de cara al inicio del certamen.

Cabe destacar, que aunque la "Academia" se quedó con dos menos porque Facundo Tello echó a Carlos Alcaraz, Johan Carbonero y Jonathan Galván, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió con los del "Xeneize". Es que el árbitro expulsó a cinco hombres de Boca y el equipo quedó con sólo seis en el campo de juego -el límite es siete-. Esto derivó en la finalización inmediata del partido y en que los de Avellaneda se consagren campeones. Hace pocas horas, el elenco "Azul y Oro" recibió otra muy mala noticia.

Darío Benedetto, quien sobre el final del cotejo se quejó e hizo un gesto haciendo alusión a "que Racing pagó", no estará a disposición en las 4 fechas iniciales y será la sanción más alta. Además, el colombiano Frank Fabra no jugará las dos primeras. Por otro lado, Sebastián Villa, Alan Varela, Diego "Pulpo" González, Guillermo "Pol" Fernández y Luis Advíncula sólo recibieron una jornada de suspensión. Carlos Zambrano también se fue expulsado, pero ya no pertenece al club.

Alcaraz, Galván y Carbonero tampoco se quedaron afuera de este comunicado de la Asociación de Fútbol Argentino. El joven delantero que marcó el gol del triunfo para la "Academia", se sacó la camiseta y festejó contra la hinchada de Boca, se perderá los tres encuentros de arranque de la Liga Profesional. Sus dos compañeros sólo se ausentarán en el duelo ante Belgrano de Córdoba en el Cilindro.

El comunicado de la AFA con las sanciones a los jugadores de Boca y Racing

La gran noticia que AFA le dio a Boca y a Racing para la Supercopa Internacional

La Asociación de Fútbol Argentino tomó una importante decisión y le dio una gran noticia a Boca y a Racing de cara a la Supercopa del próximo 20 de enero en Abu Dhabi. La entidad madre del deporte en nuestro país publicó un comunicado con el reglamento en el que aclaró una cuestión que, hasta el momento, era una incógnita para el clásico que se llevará a cabo en Emiratos Árabes. De esta manera, tanto "Xeneizes" como "Académicos" respiran tranquilos.

"Aquellos jugadores e integrantes del cuerpo técnico que estuvieran cumpliendo penas por partido aplicadas en otros torneos, podrán actuar en la Supercopa Internacional. De igual modo, las penas aplicadas por partido en el marco de la Supercopa Internacional, serán cumplidas en futuras ediciones de la misma", expresó la Asociación de Fútbol Argentino por medio del reglamento y tanto Boca como Racing festejan esta decisión.