San Lorenzo e Independiente se pelean por un bicampeón de la Copa Libertadores

En medio de un mercado de pases que no deja de sorprender, San Lorenzo e Independiente se disputan el posible arribo de un futbolista que ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones.

Un futbolista que ganó en dos ocasiones la Copa Libertadores de América está en el radar de San Lorenzo de Almagro e Independiente para el actual mercado de pases. Mientras otros clubes ya sumaron refuerzos, tanto el "Ciclón" como el "Rojo" no se quieren quedar atrás, por lo que van por uno con experiencia y jerarquía. Claro que, todo dependerá del acuerdo al que llegue el futbolista que levantó el trofeo continental con dos camisetas diferentes.

Se trata de Walter Kannemann, quien tuvo un exitoso paso por Boedo y se desempeña desde hace tiempo en Gremio de Brasil. Las dirigencias de ambas instituciones comenzaron con las negociaciones para contratar al experimentado defensor que es una pieza importante en el "Tricolor", a pesar de que no jugó tantos partidos en 2023. Si bien vistió la casaca del elenco que hoy dirige Rubén Darío Insúa, la propuesta de los de Avellaneda también es más que llamativa.

Si bien los de Ricardo "Ruso" Zielinski tomaron la iniciativa para repatriarlo al fútbol argentino, desde el "Ciclón" no perdieron el tiempo y se metieron en la negociación. La última vez que el zaguero se refirió a esta posibilidad fue en abril del 2020 cuando aseguró que le gustaría volver a San Lorenzo y no quería hacerlo en malas condiciones. Por este motivo, la dirigencia no pierde las esperanzas con su regreso. En caso de concretar el pase, será el tercer refuerzo para el "Gallego" tras la llegada de Carlos Auzqui y Federico Girotti.

Con respecto a su paso por el club, Kannemann hizo su debut en 2010 y una vez culminado el Mundial de Clubes en 2015 pasó al Atlas de México. Antes de ello, marcó 4 goles en 85 partidos y ganó tanto el torneo local como la Copa Libertadores. El defensor estuvo sólo dos temporadas en el elenco "Azteca" y emigró a Gremio para luego convertirse en un ídolo de la institución donde levantó varios trofeos domésticos y el certamen continental por segunda vez en su carrera.

La contundente revelación del jugador que no aceptó ir a Independiente

La actualidad de Independiente continúa siendo preocupante. Si bien consiguió saldar parte de la apremiante deuda a través del aporte de sus hinchas, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se encuentra en los últimos puestos de la Liga Profesional y no está alejado de la zona del descenso. Con la mente puesta en lo que será la Copa de la Liga, el elenco de Avellaneda no pudo fichar a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y fue el mismo defensor el que explicó la causa.

En diálogo con el programa radial CieloSports, Leonardo Morales, que viene teniendo un gran rendimiento en el club platense, fue consultado sobre por qué no aceptó la oferta de Independiente y comentó: "Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Gimnasia y la gente me demuestra mucho cariño también. Todas esas cosas las pongo en la balanza. Y para irme y pasarla mal en otro lado...Yo acá me siento cómodo y feliz. Ya con la familia nos instalamos bien".