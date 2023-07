La contundente revelación del jugador que no aceptó ir a Independiente: "Pasarla mal"

Independiente buscó reforzarse con uno de los mejores defensores de la Liga Profesional y el propio jugador explicó por qué rechazó la propuesta.

Independiente necesita reforzarse con jugadores de experiencia de cara al segundo semestre y se le van cerrando puertas. El futbolista Leonardo Morales de Gimnasia y Esgrima La Plata reveló este viernes el motivo por el que rechazó la oferta del "Rojo" para seguir en el "Lobo".

La actualidad de Independiente continúa siendo preocupante. Si bien consiguió saldar parte de la apremiante deuda a través del aporte de sus hinchas, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se encuentra en los últimos puestos de la Liga Profesional y no está alejado de la zona del descenso. Con la mente puesta en lo que será la Copa de la Liga, el club de Avellaneda no pudo fichar al jugador del "Tripero" y fue el mismo defensor el que explicó la causa.

La explicación de Morales sobre su negativa a Independiente

En diálogo con el programa radial CieloSports, Morales, que viene teniendo un gran rendimiento en el club platense, fue consultado sobre por qué no aceptó la oferta de Independiente y comentó: "Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Gimnasia y la gente me demuestra mucho cariño también. Todas esas cosas las pongo en la balanza. Y para irme y pasarla mal en otro lado...Yo acá me siento cómodo y feliz. Ya con la familia nos instalamos bien".

Si bien el defensor de 32 años se mostró agradecido por el interés, sin dudas que el presente del "Rojo" en lo institucional tiene injerencia a la hora de seducir a los futbolistas. Además, el exjugador de Santamarina de Tandil, agregó: "He tenido muchas propuestas de distintos clubes gracias a Dios. Eso habla de que creo que he hecho bien las cosas. Pero yo siempre dije que soy un agradecido a Gimnasia. De no ser algo que no pueda llegar a dejar pasar, voy a seguir en Gimnasia".

Morales se quedará en el "Lobo".

Aunque Pablo cavallero, manager del "Rey Copas", dio por finalizadas las negociaciones ante la negativa de Morales, aún existen charlas por otro jugador. El "Rojo" busca un delantero y uno de los apuntados es Cristian Tarragona, por quienes ambas dirigencias están en conversaciones para llegar a un acuerdo en los próximos días.

Arde Independiente: Bochini destrozó al plantel por los malos resultados

Arde Independiente: Bochini destrozó al plantel

Ricardo Bochini rompió el silencio ante los flojos resultados de Independiente en lo que va del 2023. El presente del "Rojo" es realmente preocupante y el máximo ídolo de la institución no dudó en dar su opinión con respecto al rendimiento de los comandados por Ricardo Zielinski. Además, el "Bocha" culpó a Ariel Holan como uno de los responsables de la situación tiempo después de su paso por el puesto de director técnico entre 2016 y 2019.

En diálogo con el ciclo Cómo te va, el exjugador que hizo toda su carrera en el club y ganó varios títulos analizó lo que vive y lo que se viene. Es que el panorama no es para nada alentador teniendo en cuenta la presente temporada en la que el equipo del "Ruso" acumula 28 unidades y está sólo seis por encima de Huracán, que hoy descendería. Esto sin dudas tiene preocupado al nacido en Zárate que expresó su tristeza en el programa de DSports Radio.

"Tienen que traer a varios jugadores. Con este plantel no se puede apuntar a nada en el semestre próximo. Hay que mejorar muchísimo para salir de los últimos puestos. Hoy en día no hay un jugador que te llame la atención", sentenció Ricardo Bochini con respecto a los futbolistas de Independiente. Además, agregó que "si bien el hincha está más que comprometido" con la situación del club, también es cierto que tuvo un torneo por demás irregular a nivel futbolístico.

Por último, el ídolo destrozó a Ariel Holan por su gestión como DT: "Los que estuvimos en ese momento sabemos todo lo que pasó. Manejó el club con (Fernando) Hidalgo -representante-, trajo jugadores que no rindieron y dejó una gran deuda. Primero armó el equipo con lo que había en el club y por eso ganó la Sudamericana del 2017, pero después se olvidó de todo. Los problemas de Independiente son en gran parte por las decisiones de Holan".