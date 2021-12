River vs. Atlético Tucumán: cuándo juegan, posibles formaciones e historial

Este sábado 11 de diciembre en el Estadio José Fierro se enfrentarán Atlético Tucumán y River Plate por la última fecha de la Liga Profesional. Enterate el horario, las formaciones, el historial entre ambos y toda la información de cara al encuentro.

River vs. Atlético Tucumán: horario, formaciones e historial

River vs. Atlético Tucumán: horario, formaciones e historial

Este sábado 11 de diciembre en el Estadio José Fierro se enfrentarán Atlético Tucumán y River Plate por la última fecha de la Liga Profesional. El local no jugó un buen torneo y ya no tiene chances de clasificar a las copas internacionales. El elenco "Millonario" ya es campeón hace tres jornadas y buscará un buen resultado para engrosar la diferencia con los que quedaron debajo.

El conjunto tucumano, a cargo de Martín Anastacio, sufrió varios cambios de técnico y no levantó su nivel en cuanto a lo futbolístico Mientras que Marcelo Gallardo, ganó su primer torneo local en los 7 años y medio que lleva en Núñez y además está de festejo. El pasado 9 de diciembre celebró con su gente el aniversario del encuentro en Madrid y los "Millonarios" están más que felices por su continuidad.

Atlético Tucumán no llega de la mejor manera. Hace ocho encuentros que no consigue un triunfo producto de seis derrotas y dos empates. Está en el anteúltimo puesto, un punto por encima de Arsenal de Sarandí. En las últimas horas confirmaron que el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal asumirá en el cargo de técnico a partir de enero ocupando el lugar que dejó el "Cholo" Pablo Guiñazú.

Por su parte, la "Banda" tiene una final por delante, como será la del próximo sábado 18 ante Colón de Santa Fe, pero el DT no se guardará nada para este duelo. Dio la lista de convocados y no hubo sorpresas, salvo la inclusión de Benjamín Rollheiser, quien se recuperó de una lesión y ocupará el lugar del averiado Braian Romero. Igualmente, no pararía un equipo muy distinto del que perdió ante Defensa y Justicia.

Atlético Tucumán vs. River Plate: TV y cómo verlo online

El partido de este sábado 11 de diciembre en el "Monumental" José Fierro por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol lo transmitirá Fox Sports Premium a partir de las 19:15. La opción para verlo por internet será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. River Plate

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Augusto Lotti, Cristian Menéndez o Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Martín Anastacio.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Benjamín Rollheiser o Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

El historial entre ambos

En total el "Decano" y el "Millonario" se enfrentaron 7 veces. River se impuso en 4 ocasiones y su rival no ganó, mientras que empataron 3 partidos. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo el pasado 7 de marzo de 2020 en donde igualaron 1 a 1 por la Superliga Argentina. En aquella ocasión, los de Gallardo quedaron en las puertas del torneo en el que se consagró Boca Juniors.