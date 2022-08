River llegó a Chaco y hubo una explosión de hinchas en su recibimiento

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece protagonizarán mañana un nuevo mano a mano, en esta ocasión en Chaco y por la Copa Argentina. En la previa, los hinchas pusieron todo el color para el River vs Defensa y Justicia.

Una vez más, esta vez en Chaco, los hinchas de River manifestaron un gran recibimiento para todos los jugadores después de siete días de acampe. En la previa del partido y en la llegada del club millonario a la provincia, los fanáticos millonarios realizaron una gran explosión y coparon las calles cercanas al hotel.

En las imágenes que se subieron en las redes sociales por parte de los jugadores de River,s se veía mucha gente que llegó enfrente del hotel y, además, frente al micro. Muchos de ellos cruzaron a los futbolistas y los acompañaron por la autopista rumbo al Hotel Gala, en este sentido varios de los jugadores y el cuerpo técnico sacaron fotos. Incluso el propio Marcelo Gallardo bajó a saludar a todos los hinchas que estaban esperando en el hotel y que los recibieron de una manera espectacular.

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece protagonizarán mañana un nuevo mano a mano, en esta ocasión en Chaco y por la Copa Argentina, en un partido eliminatorio que llegará luego de la pelea que tuvieron en el anterior cruce, el 5 de junio pasado en la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En ese contexto, el "Muñeco" y el exayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino iniciaron una discusión en la cancha en el partido jugado en Florencio Varela que salió cero a cero, y la siguieron en los vestuarios. El intercambio fue sobre el final del partido después de que fuera expulsado Beccacece, luego la siguieron en la zona de los vestuarios cuando debieron ser separados por allegados y se reavivó la semana pasada con las declaraciones del DT del "Halcón" que catalogó de "prepotente y arrogante" al DT de River. Más allá de este hecho reciente, el primer cruce en las declaraciones entre los DT sucedió cuando Beccacece fue consultado por el ciclo de Gallardo a fines del año pasado y dijo: "River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia", lanzó el rosarino, minimizando la tarea de su colega.

La respuesta del "Muñeco" no se hizo esperar: "Somos un equipo formador, no vamos a buscar jugadores seleccionados y no somos una selección, somos un equipo que intenta potenciar futbolistas".