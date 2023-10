River deja de jugar como local en el estadio Monumental: los motivos de la decisión

La dirigencia de River Plate tomó una contundente decisión con el Estadio Monumental que enfureció a los hinchas en las redes sociales días después de la victoria en el Superclásico.

Días después de la victoria en el Superclásico, desde la dirigencia de River Plate tomaron una terminante decisión con respecto al Estadio Más Monumental. Sin dudas, la noticia generó impacto en las redes sociales y generó el descontento de varios hinchas que expresaron su bronca tras enterarse de lo sucedido. Mientras tanto, los dirigidos por Martín Demichelis esperan por el próximo compromiso de la Copa de la Liga Profesional contra Talleres de Córdoba.

La determinación de la cúpula tiene que ver con el mencionado torneo, pero no con el cruce ante la "T" que dirige Javier Gandolfi. En la última fecha -previa a los cuartos de final- los de "Micho" se medirán contra Instituto y todo indicaba que el cotejo se desarrollaría con normalidad en Núñez. Sin embargo, esto no sucederá y los fanáticos no tardaron en mostrar su descontento contra los directivos de la institución.

Según trascendió, la decisión de River de mudar la sede sólo por un encuentro corresponde a un plan de federalización y también debido a los recitales que habrá en el Monumental para esa altura del año. De esta manera, el "Millonario" hará de local en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra la "Gloria" y no lo hará en su cancha. La última vez que la "Banda" no recibió a sus rivales en Núñez fue a principios del 2021 cuando fue dueño de casa en el Estadio Francisco Sola, de Banfield, contra Independiente.

Lo positivo para los de Demichelis es que nunca perdieron en la mencionada provincia de las cinco veces que se presentaron, por lo que mantendrán la ilusión de seguir con ese invicto. A su vez, tampoco caen en el Antonio Vespucio Liberti desde hace 18 partidos -todos ganados- ya que la última derrota fue en febrero del 2023 ante Arsenal de Sarandí (1-2). En principio, tendrán la chance de estirar esta racha positiva contra Talleres este domingo 8 de octubre desde las 16:45.

El conmovedor gesto de De La Cruz con una fanática de River tras el Superclásico

Horas después del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en la Bombonera, se conocieron detalles del noble gesto del uruguayo Nicolás De La Cruz con una pequeña fanática del "Millonario". Los dirigidos por Martín Demichelis se quedaron con los tres puntos en condición de visitante, el volante fue clave para dicha victoria y luego de lucirse sorprendió a todos en las redes. La noticia no pasó para nada desapercibida y enloqueció a más de un hincha de la "Banda".

"Juli" es una joven simpatizante de River que se hizo viral luego de la final del Mundial de Qatar 2022 por su "arenga" a Julián Álvarez y la Selección Argentina. Esta vez, un video suyo trascendió tras la victoria de los de Núñez contra el elenco "Azul y Oro" y en el mismo le habló directamente al mediocampista de la "Celeste". "Nico" le respondió en un posteo de Instagram y aseguró que cumplirá con el deseo de la niña en el cruce contra Talleres de Córdoba en el Monumental.

River Plate vs. Talleres de Córdoba: hora, TV en vivo y streaming

River Plate recibirá a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental este domingo 8 de octubre desde las 16:450 por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. La transmisión de la televisión en vivo del partido será de ESPN Premium. Para poder acceder al mismo hay que tener contratado el servicio de cable y el pack fútbol. Además, el streaming online podrá verse por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.