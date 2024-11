La buena noticia que recibieron en Boca tras el susto por Juan Barinaga ante Unión

Barinaga lleva siete partidos en Boca.

El ciclo de Fernando Gago comienza a tomar forma en Boca, que cada día se muestra mejor tanto en funcionamiento como en efectividad en el marcador. De hecho, este miércoles sumó su tercera victoria consecutiva con el 1-0 contra Unión de Santa Fe en La Bombonera gracias al gol tempranero de Milton Giménez a los tres minutos de juego. Sin embargo, no todo fue rosas, dado que la situación de Juan Barinaga alertó al club.

A los pocos minutos de iniciada la segunda mitad, el lateral derecho comenzó a sintió un agudo dolor tras un movimiento con su pierna derecha, lo que hizo que ingrese el carrito del médico para llevárselo. A pesar de que el jugador de 24 años salió sin necesidad del cochecito, se lo notó rengo y con muchos dolores, lo que generó cierta incertidumbre en el cuerpo técnico de Boca hasta que pudieron hacer averiguaciones sobre su situación.

Pero fue el mismo Juan Barinaga el que llevó tranquilidad al hincha de Boca tras el partido, dado que afirmó a los medios que no era ningún problema en la rodilla, que era mayor temor. “Fue una contractura en una jugada que frené y se me puso duro el cuádriceps, pero nada más que eso”, reveló el defensor, algo que fue constatado luego por los médicos del club para mayor tranquilidad de Fernando Gago.

Una nueva información sobre su estado se dio a conocer esta tarde en ESPN, donde el periodista Diego Monroig señaló que no habría razones para preocuparse por el ex Belgrano. “Lo de Barinaga parece algo muscular. En principio es un golpe en la pierna derecha, vamos a ver como continúa su evaluación”, se dio a conocer en dicha señal. Cabe mencionar que, de momento, no se dio a conocer un parte médico en las redes oficiales de Boca, por lo que se espera que la recuperación esté bien encaminada.

Boca, cada vez más cerca de la Libertadores

Las derrotas de Godoy Cruz y Huracán, además del empate de Estudiantes, le permitió a Boca sacarle provecho a esta vigesimotercera fecha del Torneo de la Liga Profesional con la victoria sobre Unión. Y es que ahora los dirigidos por Fernando Gago escalaron al quinto lugar de la Tabla Anual con 59 puntos, cuatro menos que Talleres, que se mantiene cuarto tras su victoria sobre Sarmiento de Junín.

Ahora bien, en un eventual escenario en el que Vélez se quede con el campeonato y Racing gane la Copa Sudamericana, a Boca le alcanzará con ser el quinto mejor equipo del 2024 para asegurarse el paso a la Copa Libertadores por esta vía. Caso contrario, el “Xeneize” todavía tendrá la opción de la Copa Argentina y cuatro fechas más por delante en el torneo.