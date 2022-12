Preocupación en River: Juanfer Quintero no renovó y crece la incertidumbre

El colombiano Juan Fernando Quintero todavía no renovó su vínculo con River Plate, no se sabe si seguirá o no y genera preocupación en el club de Núñez.

28 de diciembre, 2022 | 13.23

Mientras todo River Plate espera por el inicio de la temporada en el fútbol argentino, una incógnita recorre los pasillos del Estadio Monumental y es por el colombiano Juan Fernando Quintero. Este último todavía no renovó su vínculo con el "Millonario" y cada vez falta menos para que finalice el año. Si bien el propio atacante contó que el mandamás, Jorge Brito, no se contactó con él por este cuestión, los hinchas sueñan con tenerlo un año más. "Hablé con el presidente y todo está igual. Nada cambió. No salgo a desmentir a nadie. Tenemos muchas ganas, pero la realidad es otra. Tenemos ofertas para ir a varios lugares, pero quiero tomar la mejor decisión con la cabeza fría", sostuvo Juanfer días atrás con respecto a su decisión de seguir o no en la institución. Claro que, todo dependerá de lo que pase en las últimas horas con la estrella de la "Banda" ya que su futuro es incierto. MÁS INFO Fútbol Argentino La coincidencia entre Demichelis y Gallardo que enloquece a River Cuando todo parecía encaminado para que Quintero renueve, las dudas crecieron de nuevo en el mundo del "Millonario" y cada vez es más difícil. Para colmo, según trascendió, llegaron algunas ofertas para que el jugador continúe su carrera en otro país y eso significaría un gran problema para la dirigencia y el propio Martín Demichelis, que perdería la oportunidad de dirigirlo. No así con Ignacio "Nacho" Fernández, quien recientemente se sumó al plantel. Uno de los equipos que mostró gran interés en el colombiano fue el Flamengo de Brasil. También lo buscaron desde su país de origen, pero el futbolista tiene intenciones de seguir en River y ya lo dejó en claro. Sin embargo, las negociaciones no avanzan y se termina el plazo para que lleguen a un acuerdo y refuercen el vínculo al menos por un año más. Nicolás Otamendi dejó en shock a los hinchas de River Nicolás Otamendi dejó un contundente mensaje acerca de su futuro que fue inesperado para todos los hinchas de River que soñaban con su arribo. El defensor campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 estaba cada vez más cerca del "Millonario", pero los fanáticos tendrán que esperar un tiempo más. En su llegada a Portugal para sumarse al plantel con el fin de seguir la temporada en el Benfica, el experimentado zaguero dio detalles de cómo continuará su carrera a sus 34 años. que soñaban con su arribo. El defensor campeón del mundo con la, pero los fanáticos tendrán que esperar un tiempo más. Enpara sumarse al plantel con el fin de seguir la temporada en el Benfica, el experimentado zaguero dio detalles de cómo "Estoy feliz, ahora sólo quiero disfrutar", sostuvo Nicolás Otamendi ni bien llegó a Portugal para sumarse al plantel del Benfica que ya tiene en mente su próximo compromiso. Es que este viernes 30 de diciembre, por una nueva fecha del torneo de dicho país se medirán ante el Braga, en donde Enzo Fernández seguramente también será titular.