Partidos de hoy miércoles 7 de junio: horarios de Copa Libertadores, Copa Argentina y Roland Garros

Este miércoles hay múltiples acciones a nivel deportivo. Desde el fútbol argentino hasta Roland Garros, los equipos nacionales se juegan todo por el todo en la Copa.

Este miércoles 7 de junio, el deporte mundial tiene diversas actividades y partidos que llaman la atención de todos. Tanto en la Copa Argentina como en el fútbol internacional, los partidos más importantes aparecen en la televisión y, además, se suman otras disciplinas importantes como Roland Garros y la final de la NBA.

River Plate, Argentinos Juniors y los encuentros de la Copa Argentina son los más esperados para este miércoles 7 de junio. Entre otros también jugarán en los cuartos de final de Roland Garros y allí también habrá un jugador argentino.

Copa Libertadores

19:00 Nacional vs Internacional

19:00 Argentinos vs Liverpool (U)

19:00 Ind. del Valle vs Corinthians

21:00 Aucas vs Ñublense

21:30 Palmeiras vs Barcelona (E)

21:30 River Plate vs Fluminense

23:00 The Strongest vs Sp. Cristal

Copa Argentina

19:10 Velez vs Dep. Español

21:30 Instituto vs Riestra

Copa Sudamericana

21:00 Estudiantes (LP) vs Bragantino

21:00 Blooming vs Audax Italiano

23:00 Emelec vs Guarani (P)

Conference League

Final: 16:00 Fiorentina vs West Ham

Tenis: Roland Garros

10:00 Zverev vs Tomas Etcheverry

15:00 Holger Rune vs Casper Ruud

Final de la NBA:

Miami Heat vs Denver Nuggets 21:30