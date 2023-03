Newelll's bancó a Messi tras las amenazas sufridas: "Un país"

En la previa del partido ante Barracas Central, Newell's brindó su apoyo a Lionel Messi por las amenazas sufridas por el diez de la Selección.

Newell's Old Boys brindó su apoyo a Lionel Messi luego de las amenazas sufridas durante la semana en el ataque al supermercado Único, de la familia de Antonela Roccuzzo. En la previa del encuentro ante Barracas Central por la sexta fecha de la Liga Profesional, en el club no dudaron en bancar al ídolo y diez de la Selección en este difícil momento. Es que la situación tomó por sorpresa no sólo a Rosario, sino también al mundo del fútbol.

De esta manera, desde la "Lepra" se sumaron a lo que ya dijo su DT, Gabriel Heinze. El "Gringo" dio una conferencia de prensa horas antes del mencionado partido y ante la consulta sobre su opinión acerca del tema no se guardó nada. El ex defensor de la "Albiceleste" se refirió a la posibilidad de que la "Pulga" regrese a la institución en un futuro y lo lejos que lo ve de esa chance. Esta vez, el turno fue del equipo en el que el crack dio sus primeros pasos.

"Leo, sos el corazón de un país que te ama. Newell's está con vos", dice la bandera colgada en una de las tribunas del Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Con esto, no dudaron en expresar su cariño hacia el hombre del PSG ante el mensaje violento que recibió en la semana y que generó preocupación en toda su familia: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco no te va a cuidar".

El local de la cadena Único, ubicado en la calle Lavalle al 2500 de la mencionada ciudad santafesina fue el lugar al que apuntaron los atacantes en la madrugada del jueves 2 de marzo. En el lugar, dejaron un escrito mafioso en una bolsa de carbón vegetal que rápidamente se viralizó en las redes. Esto se sumó a los distintos antecedentes de ataques a futbolistas y técnicos de la "Lepra" y Rosario Central por sus propios hinchas a lo largo de los años.

La bandera de Newell's para Lionel Messi

Heinze rompió el silencio y opinó sobre las amenazas a Messi y su familia

Gabriel Heinze lanzó una contundente opinión sobre las amenazas a Lionel Messi. Es que el ataque al supermercado Único, el cual pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, encendió las alarmas de todo Rosario y generó dudas sobre el posible regreso del campeón del mundo a Newell's en un futuro. En plena conferencia de prensa previa a un partido de la Liga Profesional, el DT de la "Lepra" se pronunció al respecto y lanzó una frase llamativa.

"Me acabo de enterar. No tengo mucha información del externo, no sabía y me enteré ahora. Esto no atenta a lo que es no verlo a Leo. Atenta a todo lo que es esto, a toda persona. Por supuesto que esto lo aleja a Leo y a cualquier otro. Estamos hablando por la magnitud de Leo, pero también hay muchos chicos que les gustaría volver y también te aleja de muchas cosas", remarcó el "Gringo" Heinze en conferencia.