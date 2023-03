Heinze rompió el silencio y opinó sobre las amenazas a Messi y su familia: "Lo aleja"

Gabriel Heinze, actual técnico de Newell's, lanzó una contundente opinión sobre las amenazas que sufrió Lionel Messi y su familia en Rosario.

Gabriel Heinze lanzó una contundente opinión sobre las amenazas a Lionel Messi. Es que el ataque al supermercado Único, el cual pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, encendió las alarmas de todo Rosario y generó dudas sobre el posible regreso del campeón del mundo a Newell's en un futuro. En plena conferencia de prensa previa a un partido de la Liga Profesional, el DT de la "Lepra" se pronunció al respecto y lanzó una frase llamativa.

El equipo del "Gringo" se medirá ante Barracas Central el próximo sábado a las 21:30 en el Coloso Marcelo Bielsa con el objetivo de recuperarse de la derrota ante Instituto de Córdoba en la quinta fecha. Antes de este compromiso en el que volverán a jugar ante su gente, al experimentado estratega le consultaron sobre la situación de la "Pulga" y no dudó. Es que la noticia de lo sucedido con el local ubicado en la calle Lavalle al 2500 conmovió a toda la ciudad santafesina.

Las declaraciones de Heinze sobre las amenazas a Lionel Messi y su familia

"Me acabo de enterar. No tengo mucha información del externo, no sabía y me enteré ahora. Esto no atenta a lo que es no verlo a Leo. Atenta a todo lo que es esto, a toda persona. Por supuesto que esto lo aleja a Leo y a cualquier otro. Estamos hablando por la magnitud de Leo, pero también hay muchos chicos que les gustaría volver y también te aleja de muchas cosas", remarcó el "Gringo" Heinze en conferencia.

Luego, uno de los periodistas presentes le consultó acerca de su llegada al club y si es que analizó la posibilidad debido a la inseguridad. Ante esta pregunta, el ex defensor de la Selección Argentina esbozó: "Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad. No, no lo pensé porque otras cosas me llevaron a tomar la decisión".

Gabriel Heinze en conferencia de prensa sobre las amenazas a Lionel Messi

Cuándo volvería Lionel Messi a Argentina tras las amenazas en Rosario

El próximo partido de "La Scaloneta" como local será el jueves 23 de marzo de 2023 frente a Panamá en el estadio Monumental de River, en horario a definir. Por lo tanto, el regreso de "Leo" a Buenos Aires está estipulado para el lunes 20 de marzo, ya que el domingo 19 París Saint-Germain recibirá a Rennes por la Ligue 1.

Posteriormente, el delantero de 35 años viajará con el resto de la delegación argentina hacia Santiago del Estero para el duelo con Curazao del martes 28 de marzo. Consultado por el retorno al país para celebrar la Copa del Mundo obtenida en Qatar, Messi se sinceró: “Estoy con muchas ganas de que llegue el día para poder disfrutar lo que será eso. Me acuerdo de la locura que fue cuando fuimos a jugar con Bolivia después de la Copa América que ganamos. No tengo dudas de que ahora va a ser más importante todavía”.