Los medios internacionales reaccionaron ante las amenazas a Messi: "Mensaje escalofriante"

Varios medios internacionales publicaron en sus portales la noticia sobre las amenazas que sufrió la familia de Lionel Messi y el ataque al supermercado Único.

Varios medios internacionales publicaron en sus respectivos portales la noticia sobre las amenazas que sufrió Lionel Messi en el supermercado Único, de la familia de Antonela Roccuzzo. Es que lo sucedido en Rosario en la madrugada de este jueves 2 de marzo conmovió a todos y el campeón del mundo con la Selección fue uno de los principales afectados. Por este motivo, lo sucedido en la calle Lavalle al 2500 no tardó en recorrer el planeta.

Desde L'Equipe, sumamente crítico con la "Pulga" por su rendimiento en el Paris Saint Germain, hasta The Sun de Inglaterra, fueron algunos de los sitios web que comunicaron lo que pasó con el ídolo de la "Albiceleste". Es que tanto el mensaje mafioso y violento escrito en una bolsa de carbón como también los balazos en el recinto llamaron mucho la atención. Todo esto se dirigió plenamente al astro rosarino que actualmente se encuentra en Francia.

Las reacciones de los principales portales web por las amenazas a Lionel Messi

El mencionado sitio galo que de vez en cuando apunta contra Lionel por su juego en el PSG, L'Equipe, no se guardó nada y tituló: "Disparos y mensaje amenazante sobre un comercio de los suegros de Lionel Messi en Rosario". En el desarrollo de la nota dieron más detalles acerca de lo que pasó y mencionaron el lamentable mensaje que dejaron para el mejor del mundo. No fueron los únicos que se pronunciaron al respecto, ya que en otros portales de Europa no tardaron en contarlo.

La publicación de L'Equipe sobre las amenazas a Lionel Messi

Es el caso de The Sun, que escribió: "Lionel Messi: escalofriante mensaje de hombres armados tras un ataque a un supermercado familiar". Por otro lado, definieron a los delincuentes como "hombres armados que atacaron un supermercado en Argentina una propiedad de la familia de la esposa del crack del Paris Saint Germain. A ellos se sumaron Marca y Mundo Deportivo de España y la noticia también llegó a La Gazzetta dello Sport de Italia. El mencionado medio del Viejo Continente publicó en su página web lo que pasó y se refirió al ataque y la nota que le dejaron a Leo.

El posteo de La Gazzetta dello Sport sobre las amenazas a Lionel Messi

El regreso de Lionel Messi al país para jugar con la Selección

Claro que, esta lamentable situación puso en duda si la "Pulga" volverá a jugar en algún momento a su ciudad natal para vestir los colores de Newell's. En principio, su regreso está estipulado para antes de los partidos amistosos de la Selección contra Paraná -en el Estadio Monumental el 23/03 y Curazao -en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero-.

Por lo tanto, la vuelta de "Leo" a Buenos Aires sería cerca del 20 de marzo, ya que el domingo 19 París Saint-Germain recibirá a Rennes por la Ligue 1. Consultado por el retorno al país para celebrar la Copa del Mundo obtenida en Qatar, Messi se sinceró: “Estoy con muchas ganas de que llegue el día para poder disfrutar lo que será eso. Me acuerdo de la locura que fue cuando fuimos a jugar con Bolivia después de la Copa América que ganamos. No tengo dudas de que ahora va a ser más importante todavía”.