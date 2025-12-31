Murió una gloria de Independiente y hay tristeza en el fútbol argentino

Murió una gloria de Independiente y del fútbol argentino.

Murió una gloria de Independiente, campeón de la Copa Libertadores 1972, y hay una tristeza total en el fútbol argentino. Es que, a los 74 años, falleció Manuel Rosendo Magán, destacado delantero que también vistió la camiseta de Newell´s. De hecho, fue parte del memorable Torneo Metropolitano 1974 en la cancha de su archirrival Rosario Central.

Durante el martes 30 de diciembre del 2025, el exatacante perdió la vida en Buenos Aires y desató una jornada de luto en el deporte más popular a nivel nacional. Fue parte fundamental del tridente ofensivo junto a Agustín Balbuena y Hugo Saggioratto durante la histórica campaña internacional del "Rojo". En la revancha de la final de la mencionada Libertadores ante Universitario de Perú en la Doble Visera, entró al minuto 62 en lugar del autor del doblete Eduardo Maglione.

Después del retiro como profesional, el "Nene" trabajó en el desarrollo de futbolistas juveniles tanto del "Rey de Copas" como de la "Lepra", sus dos grandes pasiones en la vida. Incluso, las dos instituciones lo despidieron a través de los canales oficiales de sus redes sociales, con palabras sentidas para él y todos sus seres queridos.

“Rosario, y ni hablar Newell’s, fue una generadora de jugadores diferentes a lo largo de la historia. Nunca vi un lugar con la pasión futbolística de Rosario. Lo vivís diferente. En Newell’s, cuando jugábamos los clásicos, tenías un compromiso con la gente impresionante", relató acerca de lo que significó NOB para él. "Imaginate cuando fuimos a jugar ese partido con Central en su cancha. La presión que había. Y la calidad de jugadores que había en los dos equipos”, relató.

Sobre el histórico gol de Mario Zanabria, que le valió el título de campeón del Metropolitano 1974 a Newell’s, detalló: “Viene el centro de Picerni, muy largo, cruzado. Estaba dentro del área grande. Tenía uno o dos al lado. Cuando voy a saltar a cabecear, miro el arco, pero veo que Mario está solo en la medialuna. Amagué a cabecear al arco y se la bajé atrás a Mario. Le pegó un sablazo, un bombazo. Fue un gol espectacular". Y sentenció que "en lo personal fue un momento de gran felicidad, extendiendo la felicidad que había tenido en Independiente”.

"Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente y quien trabajara ligado a las Juveniles de nuestra institución por varios años.Enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y amigos en este difícil momento. QEPD, Nene”. Además, colocaron una imagen del protagonista en blanco y negro, con el símbolo de luto y el mensaje "1951-2025".

"Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Magán, ex jugador del Club y protagonista fundamental del histórico título de 1974. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y personas cercanas, a quienes acompañamos en este difícil momento. #QEPD (que en paz descanses)”, posteó la institución rojinegra junto a una postal del exdelantero.