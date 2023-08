Mostaza Merlo reveló el calvario que vive como DT y entristeció a todos

El exentrenador de Racing contó una dramática situación que le tocó vivir y reveló la triste razón por la cual no dirige.

El exentrenador de Racing, Reinaldo Merlo, contó una dramática situación que le toca vivir actualmente y reveló cuál es la razón por la cual no lo llaman para ser director técnico de ningún equipo. El exdirector técnico que, entre otros equipos, dirigió a Racing y River explicó por qué no lo llaman para dirigir en ningún club.

Actualmente Mostaza Merlo tiene 73 años y tiene ganas de dirigir en el fútbol argentino, pero no es buscado por ningún club. En el último tiempo, el entrenador dirigió a Defensores Unidos de Zárate en la Primera B Metropolitana, pero antes había hecho lo mismo con Racing de Nueva Italia en la provincia de Córdoba. En ese mismo sentido, en una entrevista que le concedió a ESPN, Mostaza Merlo aseguró: “No, no dirijo porque no me contratan, ¿qué querés que haga?". Así agregó: "No, uno sale del circuito y es más difícil, ojalá pudiera dirigir, pero sé que entrar en el circuito es muy difícil”.

Con respecto a las razones por la cuales no dirige, Merlo aseguró que gran parte de las cosas que ocurrieron por la edad que tiene y, ante la consulta sobre si por la edad no lo contratan, Mostaza respondió: "Acá sí, acá como futbolista, cuando teníamos 30, 31 estábamos grandes, nos ha pasado a todos”.

Revelan cómo fue la "cama" de Marcelo Gallardo a 'Mostaza' Merlo en River

Según reveló Olé, la noche del 8 de enero no fue una más: tras empatar 0 a 0 en un amistoso de verano ante San Lorenzo, Gallardo se acercó a la habitación de Merlo para decirle que se iba de River. "Me voy. No comparto tu idea, no quiero ser un estorbo. Esto es lo mejor. Te pido que me dejes hacérselo saber al resto del plantel", habrían sido sus palabras.

Acto seguido, 'Mostaza' le preguntó: "¿Esto lo pensás vos solo o también todo el plantel?". Y ahí ocurrió el desenlace: Gallardo le respondió que el 90% del plantel pensaba como él, por lo que el DT estaba contra las cuerdas. Casi todos sus futbolistas no creían en la idea futbolística que el pregonaba, y allí decidió decir adiós.