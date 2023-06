Maxi Rodríguez se la pudrió a Riquelme antes de su partido despedida: "Se hizo el boludo"

En la previa de las despedidas de ambos exfutbolistas, Maximiliano Rodríguez lanzó un palito para Juan Román Riquelme con respecto a los invitados que tendrán.

En la previa de sus despedidas, Maximiliano Rodríguez se la pudrió a Juan Román Riquelme con un filoso comentario en una entrevista. El exjugador de Newell's jugará con varios invitados ante su gente en Rosario el próximo sábado 24 de junio y el ídolo del "Xeneize" hará lo propio un día después en la Bombonera. Esto generó una diferencia que la "Fiera" expuso en una entrevista y apuntó contra su excompañero de la Selección.

Cabe destacar, que los dos recibieron las propuestas para las respectivas despedidas de cada uno, pero no está confirmado que asistirán. Como no podía ser de otra manera por los años que compartieron en la "Albiceleste", varios protagonistas amigos de ambos que dirán presente en el Estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa tampoco se perderán lo que suceda en cancha de Boca Juniors. Días antes de que el exvolante de la "Lepra" le diga adiós al fútbol de manera definitiva habló con TyC Sports sobre este tema y no se guardó nada a la hora de opinar sobre el vice del equipo de la Ribera.

Ante las preguntas de los periodistas de la mencionada señal televisiva sobre si Riquelme asistiría a su partido homenaje, Maxi lanzó: "Era uno de los invitados que no puede estar. Él me llamó para ir a su partido, pero vamos a ver cómo terminamos nosotros el 24 que va a ser un día largo, así que vamos a ver cómo va todo". Claro que, varios exintegrantes de la Selección y de Newell's coincidirán en ambos cotejos y no todos ellos están en el país.

Con respecto a esta cuestión, la "Fiera" dio su parecer y lanzó un palito para Román: "Yo tengo mucha gente que viene de afuera y me podría ayudar a pagar los pasajes de todos porque me va a agarrar algunos rebotes. Entonces podría colaborar un poquito. Aprovechó muy bien, la verdad que es bicho. Pero podría tirar un pase, porque él asiste bien pero esta vez lo asistí todo yo, se hizo el boludo. Capaz que manda algo".

La lista de invitados para el partido de despedida de Juan Román Riquelme

Muchos excompañeros de Juan Román Riquelme en la Selección Argentina dirán presente en este partido especial. Además del campeón del mundo Leandro Paredes, estarán Sergio Romero, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Pablo Aimar, Lionel Messi, Maximiliano Rodríguez, Luis "Lucho" González, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Ariel Ortega y Lionel Scaloni, mientras que su extécnico José Pekerman también asistirá.

Ellos se sumarán a los campeones del torneo local, Copa Libertadores e Intercontinental junto con Román y otros referentes del club: Oscar Córdoba, Roberto "Pato" Abbondanzieri, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Clemente Rodríguez, Nicolás Burdisso, Daniel "Cata" Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Mauricio "Chico" Serna, Sebastián Battaglia, Blas Giunta, Gustavo y Guillermo Barros Schelotto, Raúl Cascini, Pablo Ledesma, Ever Banega, Marcelo "Chelo" Delgado, Sergio "Manteca" Martínez, Rodrigo Palacio, Antonio Barhijo y Carlos Tevez. Por supuesto, el "Virrey" no se lo perderá, como tampoco Alfio "Coco" Basile.