Mauro Zárate explotó contra Azzaro y lo invitó a pelear por América TV: "Cagón"

El futbolista Mauro Zárate explotó contra Flavio Azzaro en el programa Desayuno Americano y se la pudrió en vivo. El tenso cruce que se vivió en América TV.

Mauro Zárate explotó de bronca contra Flavio Azzaro en el ciclo Desayuno Americano (América TV), que conduce Pamela David. El mencionado periodista presenció el programa como invitado y dialogó tanto con la presentadora como también con Natalie Weber -pareja del futbolista-. En medio de la charla, el exdelantero de Boca Juniors salió al aire vía telefónica y no se guardó nada contra el animador de El Loco y el Cuerdo.

Luego de que Azzaro hablara del presente del jugador, la modelo lo cruzó en vivo y segundos después fue el momento del propio delantero. "Mi marido cambió de club, nada más. De todo le dijiste", soltó Weber contra el animador y este último respondió: "No, no cambió de club nada más". Pamela David los interrumpió para darle lugar a Zárate, que rápidamente fue al hueso con varios comentarios filosos.

"A ver, está Mauro en línea... qué leona tu esposa, cómo te defiende", lanzó la conductora para presentar al futbolista. Ni bien tuvo lugar al aire, Zárate esbozó con bronca: "Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, te lo dije. Ya lo sabés. Es un pobre tipo que no tiene nada y lo echaron de todos lados". Azzaro lo escuchó y respondió: "Así es Mauro Zárate...".

Ante estos dichos, el delantero arremetió: "Y vos sos un cagón, yo te estoy mirando ahora por la tele y sos un cagón. Yo no hablo en la tele, si me junto con vos y nos tenemos que agarrar a trompadas, nos agarramos y listo. Recién volví de entrenar, estoy en mi casa. Este tipo no da punto de vista, sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, hablando boludeces y es lo único que puede hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso que hayas llevado un tipo así a tu programa".

