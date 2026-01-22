Los últimos cinco batacazos más recordados de la Copa Argentina

Midland le ganó en los penales a Argentinos Juniors después de igualar 1 a 1 en el tiempo regular y dio el primer batacazo de la Copa Argentina 2026.

Este miércoles 21 de enero, Ferrocarril Midland dio una temprana sorpresa en la Copa Argentina 2026 al eliminar por penales a Argentinos Juniors con un marcador final de 6 a 5, después de igualar por 1 a 1 en el tiempo regular. El conjunto de Libertad, recientemente ascendido a la Primera Nacional tras consagrarse campeón del Apertura y el Clausura de la Primera B el año pasado, logró empatar el encuentro y luego imponerse en los tiros desde los doce pasos ante el 'Bicho', uno de los mejores equipos del fútbol argentino en la actualidad. De esta manera, concretó el primer batacazo en esta edición, en un certamen que suele brindar sorpresas de victorias de cuadros del ascenso sobre los de primera división.

Por eso, en esta nota repasamos los cinco batacazos más recordados en la historia de la competición: partidos inolvidables en los que elencos del ascenso lograron eliminar a clubes con mucha historia en la máxima categoría del fútbol local.

Los cinco batacazos más recordados en la historia de la Copa Argentina

Central Córdoba de Rosario vs. Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima de La Plata (32vos y 16vos de final, 2025)

El "Charrúa" dio el primer golpe al eliminar a un equipo de Primera División con la victoria por 1 a 0 sobre Sarmiento de Junín: el conjunto de la Primera C, cuarta categoría del fútbol argentino, se plantó con orden, intensidad y mucha concentración defensiva, cortando los circuitos de juego del "Verde" y aprovechando al máximo sus chances. Sin sobrarle nada, fue efectivo en el área rival y pasó a la siguiente instancia gracias al gol de Facundo Marín a los 31 minutos del primer tiempo.

Frente a Gimnasia, en 16vos, el batacazo tuvo todavía más repercusión: el equipo rosarino volvió a demostrar una enorme disciplina táctica y mucha entrega para sostener el empate. El tanto de Bautista Merlini promediando el complemento amenazó con complicar la clasificación, pero otro gol de Marín en el último minuto de partido provocó que todo se defina en la tanda de penales, en la que Central Córdoba ganó por 6 a 5. El sueño terminó en los octavos de final con la derrota por 2 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, que luego se consagraría campeón.

"Los Charrúas" lograron llegar hasta los octavos de final de la Copa Argentina 2025, dejando en el camino a dos rivales de primera división.

Sarmiento de Resistencia vs. Racing Club (32vos de final, 2018)

Sarmiento, que jugaba en el Federal A, enfrentó a un Racing con jugadores de gran nivel como Lautaro Martínez o Ricardo Centurión. El equipo chaqueño se ordenó bien atrás, jugó con enorme concentración y redujo al mínimo los espacios, obligando a la "Academia" a atacar casi siempre de manera apurada. El gol de Horacio Orzán a los 25 minutos del segundo tiempo tras un gran remate desde el borde del área fue una de las pocas chances claras que tuvo, y desde ahí defendió la ventaja con mucha entrega y disciplina táctica.

Temperley vs. River Plate (16vos de final, 2024)

El "Gasolero" le dio al "Millonario" uno de los golpes más duros que recibió en los últimos meses de Martín Demichelis como entrenador del club. A pesar de que arrancó arriba en el marcador gracias a un gol de Esequiel Barco de tiro libre, Fernando Martínez puso el empate en tiempo de descuento con una media chilena espectacular para forzar los penales. Allí, el arquero Juan Francisco Rago se hizo enorme ante David Martínez y le atajó el remate definitorio que le dio a los del sur del Gran Buenos Aires el pase a octavos de final.

Real Pilar vs. Vélez Sarsfield (32vos de final, 2019)

El debut de Vélez en la edición 2019 ante un ignoto equipo de la ya extinta Primera D terminó siendo uno de los batacazos más recordados en la historia de la competición: Real Pilar, una institución con poco más de dos años de existencia, venció al cuadro de Liniers por 1 a 0 con un gol de Nahuel Ríos a los 34 del primer tiempo. Fue la única vez, hasta la desaparición de la categoría, que un conjunto de la D logró vencer a otro de primera división.

Almagro vs. Boca Juniors (16vos de final, 2019)

El "Xeneize" comenzó ganando gracias al tanto de Daniele de Rossi (el único que convirtió durante su estadía en el club) en el primer tiempo y todo parecía indicar que clasificaría sin mayores inconvenientes. Sin embargo, un error garrafal de la defensa a falta de diez minutos para el final fue capitalizado por los delanteros del "Tricolor"; ya en los penales, el arquero Christian Limousin contuvo los tiros de Alexis Mac Allister y Jan Hurtado para darle el pase a octavos a su equipo y sorprender a un grande del fútbol argentino.