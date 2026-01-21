Giro inesperado en AFA: habrá amnistía para todos los equipos del fútbol argentino

La AFA dio un volantazo antes del inicio del torneo: habrá amnistía para los sancionados. La medida impacta de lleno en Estudiantes de La Plata.

A solo un día del inicio del Torneo Apertura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión de último momento que sorprendió al fútbol argentino. Contra las informaciones previas, los dirigentes de los clubes aprobaron una amnistía general para los futbolistas y entrenadores que arrastraban sanciones, una medida que ahora deberá oficializar el Tribunal de Disciplina y que beneficia especialmente a Estudiantes de La Plata.

El giro se definió en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, durante una reunión del Comité Ejecutivo con representantes de los clubes. Allí, uno de los temas centrales fue qué hacer con los jugadores que aún debían cumplir fechas de suspensión al cierre de la temporada pasada, en un contexto marcado por versiones periodsíticas que indicaban que no habría “perdón”, a diferencia de lo ocurrido los dos años pasados.

Sin embargo, la resolución fue otra. Los dirigentes aprobaron una amnistía general, que ahora será formalizada por el Tribunal de Disciplina de la AFA. La decisión busca arrancar el campeonato con el “contador en cero” y evitar que sanciones heredadas condicionen el inicio del certamen.

La postura de AFA y la crítica de Nicolás Russo a Estudiantes de La Plata

Al finalizar el encuentro, Nicolás Russo, presidente de Lanús, explicó cómo se gestó la medida: “Hubo un pedido de un club para que se aplique una amnistía y se lo trasladamos al Tribunal de Disciplina de la AFA para que decida. Depende de ellos”.

En paralelo, Russo aprovechó para marcar diferencias con Estudiantes de La Plata, que mantiene un conflicto abierto con la AFA conducida por Claudio Tapia. “Estudiantes fue el único que no participó, ni siquiera por Zoom. El ámbito para debatir estos temas es este, en las reuniones, no en los medios”, lanzó, en una clara crítica institucional.

Estudiantes de La Plata, uno de los grandes beneficiados

La amnistía representa un alivio significativo para Estudiantes, que había sido uno de los clubes más afectados por sanciones disciplinarias tras el polémico episodio del “pasillo” de espaldas a Rosario Central.

Entre los jugadores del Pincha que habían recibido dos fechas de suspensión se encontraban: Fernando Muslera, Santiago Núñez (además sancionado con tres meses sin poder portar la cinta de capitán), Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia (lesionado de larga duración), Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Todos ellos quedarán habilitados para jugar desde el inicio del torneo.

Otros clubes y protagonistas alcanzados por la amnistía

La medida no se limita al "Pincha". También quedarán sin efecto sanciones que pesaban sobre futbolistas y entrenadores de otros equipos del fútbol argentino. Entre los beneficiados aparecen César Ibáñez (Huracán), Ricardo Zielinski (Belgrano), Ramón Arias (Tigre), Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Jhohan Romaña (San Lorenzo). En tanto, Nery Domínguez, ex Ciclón, actualmente milita en Central Córdoba de Rosario, en el ascenso

Otro caso puntual es el de Ignacio Malcorra, quien había sido expulsado cuando jugaba en Rosario Central y recibió dos fechas. Cumplió una ante Estudiantes, pero al quedar eliminado el Canalla debía cumplir la restante con Independiente. Finalmente, no lo hará. Rodrigo Fernández Cedrés también quedó habilitado para jugar en Independiente.

Qué sucede con la Copa Argentina

La amnistía también alcanza a sanciones vinculadas a la Copa Argentina. Por los incidentes en la final frente a Argentinos Juniors, los jugadores de Independiente Rivadavia que habían sido suspendidos, Franco Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández, junto con el entrenador Alfredo Berti, también serán perdonados.