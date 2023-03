Los jugadores de Boca se la pudrieron a Sebastián Villa en el vestuario: "Mucho bailecito"

Un periodista dio detalles de la interna en el vestuario de Boca Juniors en la que varios jugadores apuntaron contra el colombiano Sebastián Villa y criticaron su juego en la cancha.

Los jugadores se la pudrieron a Sebastián Villa en pleno vestuario de Boca Juniors por el flojo rendimiento dentro de la cancha. Si bien el elenco comandado por Hugo Ibarra gritó campeón en la Supercopa Argentina, en la Liga Profesional no tiene un buen presente y la derrota contra Banfield fue otro golpe duro. El colombiano fue el principal apuntado, ya que no rinde en el verde césped y los hinchas ya mostraron su descontento.

Federico "Negro" Bulos tuvo su segmento de perlas en el fútbol argentino durante ESPN F90 y la última fue para el controversial delantero. En sus dichos, el periodista no sólo mencionó al futbolista, sino que además dio detalles acerca de la bronca de los compañeros del "Xeneize" y cómo explotaron. Para colmo, el atacante salió de fiesta horas antes del cruce ante el "Taladro" y esto acrecentó los problemas.

Los jugadores de Boca apuntaron contra Sebastián Villa

"A usted lo confundieron, le hicieron un daño. A usted el mandamás le dijo que era el número 1, que era el mejor de todos, que desequilibraba y usted se creyó el personaje. Lejos de hacerle bien se comió la galletita y nos engrupió a todos. ¿Cuánto hace que no hay un gol importante y un partido desequilibrante? ¿Cuánto hace que sus compañeros por lo bajo le dicen 'Mucho bailecito pero no tira nunca un centro'?", lanzó el "Negro" Bulos en vivo en el canal de Disney.

Por otro lado, analizó el presente futbolístico de Sebastián Villa: "Usted es individualista para jugar a la pelota. Y no se da cuenta es que le está haciendo un daño al equipo, porque a usted lo echan y al otro partido lo juega igual. Porque a la pretemporada viene una semana tarde y no lo sancionan. Es un viva la pepa. Le recomiendo que se de una vuelta por el museo porque tiene una camiseta muy pesada, tal vez la más pesada del continente. Usted en el último tiempo fue Deportivo Villa. Con la camiseta de Boca no se puede caminar, hay que ganar o morir. Esta perla negra es para usted, Sebastián Villa".

El video de Villa en un boliche que enfureció a los hinchas de Boca

Sebastián Villa volvió a indignar a los hinchas de Boca en las redes sociales. El delantero colombiano estuvo de fiesta en un boliche de Buenos Aires a pocas horas del partido del equipo dirigido por Hugo Ibarra en el estadio de Banfield, por la séptima fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

Luego de los videos virales posteados por el periodista Pablo Carrozza, especialmente en Twitter los "Xeneizes" se hartaron del colombiano, sostuvieron que "le falta el respeto al escudo del club" y hasta pidieron que lo vendan a Brujas de Bélgica. Más allá de las descalificaciones hacia su persona, otros prefirieron apuntar a lo futbolístico y opinaron en forma sarcástica que se lo nota "preocupado por practicar centros...".