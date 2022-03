Las frases más fuertes del plantel de Boca tras el Superclásico: "Los dejamos en silencio"

Boca está viviendo una semana especial. Después de la gran victoria en el Monumental ante River, los protagonistas dejaron distintas frases que siguieron agigantando los festejos.

El Superclásico quedó atrás, pero la fiesta continúa. Después de cinco años Boca le ganó 1-0 a River y cortó la mala racha de no poder ganar de visitante. Esto provocó una catarata de dichos post partido por parte de los jugadores, el técnico y hasta del mismo vicepresidente, Juan Román Riquelme. El partido, el análisis de los rivales, las chicanas y algunas revelaciones extras se dieron en boca de estos personajes. Por esta razón, capturamos las mejores diez frases que arrojaron los protagonistas.

Marcos Rojo fue uno de los más picantes a la salida del Monumental: “Es muy lindo esto. En un momento los dejamos en silencio. Adentro de la cancha no me daba cuenta, pero cuando salí vi la gente que estaba bastante callada. Tenían tensión y se veía en el equipo”.

Sebastián Battaglia se mantuvo sereno en la conferencia de prensa tras la victoria, pero recordó la cantidad de partidos de este calibre que tuvo en su etapa como jugador: “Ganarle a River siempre es especial. En otra etapa me tocó estar adentro, que se sufre menos corriendo”. Por su parte, Agustín Rossi -que fue la figura del partido- destacó: “¿Si fue el mejor partido de mi vida? Sí, fue el más completo. Obviamente las eliminaciones con River fueron importantes, pero un partido como este no me había pasado nunca”. Al hablar con los encargados de la transmisión oficial, el arquero tiró una picante gastada para uno de sus familiares hincha del Millonario: “Un saludo a mi suegro que no sé si está muy contento”.

Por su parte, Darío Benedetto fue más objetivo y hasta tuvo el tupé de destacar la labor de un jugador rival: “Me sorprendió mucho lo de Julián Álvarez. La realidad es que es un gran jugador y tiene bien merecido todo lo que ha logrado como la venta al Manchester City. Es una realidad”. El Pipa también utilizó su momento al aire con Radio Metro y tiró una bomba contra el rival de toda la vida: "¿Que muchos dijeron que mereció ganar River? Pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca", alegando a los comentarios de quienes salieron derrotados.

Las frases más picantes de Riquelme

Juan Román Riquelme habló el día posterior en TyC Sports y apuntó contra el periodismo pero también hizo referencia a sus jugadores y sobre todo a lo que necesitaba para ganar el superclásico.

Yo miro los partidos de Boca con el volumen bajo y escucho música, así que elijo quién juega mal yo y quién es el mejor yo. No necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que yo hago y me acostumbré

A mí me pone muy feliz por Ramírez, por qué lo conozco mucho. Lo conozco desde Argentinos e hizo mucha fuerza por venir y cada vez que juega el clásico lo hace bien. Eso hay que valorarlo y mucho. No es normal jugar siempre bien el clásico y él lo hace siempre bien.

Sobre Gallardo y el dicho de que tuvieron "suerte": Escuché que tuvimos suerte. Desde que volvimos al club, nosotros jugamos tres veces en La Bombonera y ahí ellos ligaron un montón