La picante frase de Darío Benedetto: "Con las bolas bien puestas"

El delantero lanzó la picante frase en la previa del partido ante el Millonario en el estadio Monumental. En el video de Boca Juniors, además, aparecen los momentos previos al encuentro.

Después del triunfo en el Superclásico los hinchas de Boca Juniors se mantienen felices por el triunfo y siguen disfrutando de todo el contenido que sigue generando el club xeneize a raiz de lo que ocurrió. En estas últimas horas, además, se conoció un video en el que Darío Benedetto hace una fuerte arenga para el equipo.

En las imágenes se muestra la intimidad del triunfo y de todos los festejos que hubo en el vestuario del Monumental. En las imágenes se muestra cómo el delantero apuntó contra River y, además, como llamó a poner todo en el encuentro ante el conjunto millonario. "Con las bolas bien puestas", lanzó el centrodelantero en la previa del encuentro. Por otro lado, también se escuchó: ""vamos, vamos" mientras se podía ver al arquero agarrando los guantes. Sin embargo, lo más llamativo fue la voz de Benedetto que salió: "Concentrados, eh, concentrados, eh, con las bolas bien puestas, eh, dale eh, las bolas bien puestas"

El triunfo por 1-0 de Boca ante River en el Monumental dejó varios puntos a resaltar. Y Juan Román Riquelme, fiel a su estilo, salió a hablar con la prensa para dar su visión sobre el encuentro que ganó el equipo dirigido por Sebastián Battaglia. Curiosamente, el vicepresidente 1° e ídolo del "Xeneize" cruzó de manera tajante a un periodista de TyC Sports en plena transmisión en vivo.

Tras una extensa charla, Mauro Palacios tuvo unos minutos para hacerle una consulta al exjugador y actual dirigente del club. Al darse cuenta de que no quiso nombrar a River, le preguntó: "Román, yo voy a elegir ponerle nombre porque vos lo llamás 'nuestros rivales'. Estamos hablando de River. En esta cuestión de los últimos clásicos, ¿qué le falta a Boca para terminar de redondear y no sentirse inferior cada vez que lo tiene que enfrentar?".

Indudablemente, la consulta le molestó al exenganche, quien le devolvió: "No, nosotros no nos sentimos inferiores". Tras una escueta respuesta, el periodista insistió: "Yo lo digo por lo que se ve dentro de la cancha y las declaraciones en las que (los propios jugadores de Boca) dicen que hay que hacer el juego de uno, el de Boca". Riquelme lo observó y le marcó: "No, no, yo no sé... yo te voy a contar... yo miro los partidos con el volumen bajo y pongo música. Elijo yo quién juega bien y no necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que hago, me acostumbré a eso".