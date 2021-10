Lammens se reúne con Aníbal y Vizzotti por el aforo en River y ya adelantó que habrá sanciones

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró hoy que el Gobierno nacional tomará medidas "correctivas" y "preventivas" para garantizar el aforo del 50 por ciento en los estadios del fútbol argentino, un cupo extralimitado en algunos casos.

Esta tarde, Lammens junto a sus compañeros de Gabinete Carla Vizzotti (Salud) y Aníbal Fernández (Seguridad) se reunirá de forma virtual con autoridades del fútbol argentino para corregir las irregularidades advertidas en los estadios. El funcionario admitió que el gobierno analizó "con preocupación" las escenas de algunas canchas este fin de semana, en las que la percepción visual daba cuenta de un notorio desborde en el número de asistentes.

"Hoy a primera hora el jefe de Gabinete Juan Manzur me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que pidiéramos informes sobre lo sucedido para saber si se había superado la capacidad y estamos esperando los resultados", introdujo el ministro en diálogo con Télam, durante la presentación del programa Mejor Barrio en el partido de Berazategui. "La idea que tenemos, en principio, es tomar medidas correctivas y preventivas para que no vuelva a suceder. Después, por supuesto, que si no se cumplen con las condiciones vamos a tener que tomar otra determinación", avisó.

Consultado sobre la posibilidad de clausurar estadios, Lammens aclaró que "esta determinación las tiene que tomar las área competentes", pero sí reclamó que aquellos clubes que no puedan cumplir con la disposición de aforo "que se abstengan de organizar partidos con público". "Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá", consideró el ministro.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Las imágenes más polémicas del fin de semana, primero con público en los estadios desde marzo 2020, se dieron en las canchas de Belgrano de Córdoba, Vélez Sarsfield, Rosario Central y River Plate.

El club de Núñez registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el superclásico ante Boca Juniors y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación para determinar las irregularidades en el operativo de acceso.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio y a partir de la que se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

De acuerdo con la capacidad del Monumental, River tenía autorización para albergar hasta 36.000 espectadores, un número excedido según el registro tomado por las autoridades porteñas. El propio club, en un informe interno que lleva la firma del gerente de Infraestructura, Rodrigo Pecollo, contabilizó que las personas asistentes al Monumental fueron 36.787.