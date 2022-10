La mamá de Cirigliano rompió el silencio y realizó un pedido desgarrador: "Por favor"

Flavia, la mamá de Ezequiel Cirigliano, realizó un desgarrador pedido por su hijo, quien está detenido desde mediados de agosto.

La mamá de Ezequiel Cirigliano realizó un desgarrador pedido a dos meses de que detengan a su hijo por un hecho delictivo ocurrido en Caseros, partido de Tres de Febrero. Además, dio detalles de cómo vive el exjugador de River Plate en la cárcel y lo que necesita para recuperarse de la triste depresión que atraviesa. La mujer llamada Silvia quebró en llanto al aire de Nosotros a la Mañana mientras hablaba del joven que vistió la camiseta del "Millonario" y que está preso.

"Si sigue en la cárcel se va a morir ahí adentro. Estoy desesperada, mi hijo no es un delincuente. Estamos a la espera de que los jueces de cámara decidan que van a hacer con él, tenemos cinco días. Con respecto al arma, si en verdad la tenía no era para hacer ningún hecho delictivo", sostuvo la madre del ex volante de la "Banda".

Acerca de lo que vive Cirigliano, Silvia pidió entre lágrimas: "Ezequiel sufre de una depresión muy grande hace mucho tiempo. Está muy triste y jamás le haría daño a nadie. Estamos seguros de que si realmente tenía un arma no era para dañar. Necesito que por favor me ayuden a que lo liberen para llevarlo a una clínica. Más de 10 años lleva con esta depresión y desde la pandemia no la puede manejar".

Por otro lado, la mujer agregó: "Él se quería lastimar, no quiere vivir más. Lo recagaron a palos mal, todavía tiene marcas en la cara. Lo que le hicieron es tremendo, le pegaron, le tiraron gas pimienta, casi le quiebran la muñeca y está detenido en un lugar que tiene capacidad para 8 personas y hay 18. Ezequiel no se pudo levantar nunca más, tenía asistencia psicológica, pero se resistía a la ayuda. Tomaba la medicación, se ponía bien y la dejaba porque creía que su rendimiento en la cancha iba a bajar".

La desafortunada frase de Rodolfo D´Onofrio sobre Cirigliano en 2014

El 18 de julio de 2014, en la entrevista con Radio La Red (AM 910), el por entonces presidente de River se refirió a los vaivenes anímicos del mediocampista. Tras la vuelta del préstamo en Hellas Verona de Italia, el jugador había faltado a algunos entrenamientos y el mandamás lo cruzó públicamente. "Si no se da cuenta de que es un profesional y de que está en River, Cirigliano va a terminar siendo el jardinero del club", lo fulminó en esa época. Se trata de una declaración que en la actualidad, a la luz de los hechos, muchos consideran como injusta y desafortunada.

Los números de Cirigliano en River

En sus dos etapas entre 2010 y 2015, incluido el descenso y el paso por la B Nacional, el jugador disputó en total 65 partidos oficiales con 3 títulos. No obstante, nunca consiguió consolidarse como titular en la Primera División de "La Banda".