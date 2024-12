¿Por qué la tradición señala que no se deben regalar cuchillos y qué significa?

Por qué no se puede regalar un cuchillo

Hay regalos que se realizan con el fin de expresar cuánto apreciamos la relación que tenemos con otra persona, pero una tradición expone que nunca debe ofrecerse un cuchillo. En caso de hacerlo, se tiene que tomar un importante recaudo para que el vínculo no se vaya desgastando con el paso del tiempo.

Los regalos siempre son bienvenidos y muchos más cuando se trata de alguien que conocemos porque expone que sabe de nuestros gustos y preferencias. Hay un compromiso por conocer las cosas que nos gustan. Sin embargo, un relato que circula en el boca a boca aconseja que nunca debe entregarse un cuchillo y que aquella persona que lo necesita lo adquiera por voluntad propia.

Por qué no se puede regalar un cuchillo

"Hoy recibí de regalo el cuchillo pizzero de mi viejo. Una de las poquísimas cosas materiales que dejo. No porque no tenía, sino porque lo material le resbalaba. Se siente fuerte, se siente noble", expresó Walter Sosa Escudero en un posteo que realizó en X (ex Twitter). La sugerencia no se detiene en sí se trata de un objeto nuevo o usado, no hay que ofrecer un cuchillo como obsequio y si se lo hace debe ser acompañado de dinero.

La explicación que se desprende es que regalar un cuchillo puede generar que se rompa el vínculo que existe entre las personas. El filo de la hoja simboliza el corte de la amistad o cualquiera que sea la relación que exista. Mientras que otros relatos exponen que uno estará relegando su autoridad a un segundo y así renunciar a una posición de poder.

Para contrarrestar los efectos negativos que se desprenden del acto de regalar un cuchillo, se le aconseja al destinatario que debe entregar un dinero a cambio. Se considera esta respuesta como una que anula la mala suerte y permite que la amistad se conserve de manera sólida. No importa si es un billete o una moneda y que no alcance para pagar el costo del objeto, lo importante es representar una compra.

¿Funciona? Por qué hay que clavar un cuchillo en la tierra y cuándo se hace

Otros de los relatos que circula en la sociedad es que se puede utilizar un cuchillo en los días de fuertes lluvias y que es necesario que frenen porque necesitamos hacer una actividad importante o evitar que se produzcan inundaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. El consejo que se desprende es que el objeto debe clavarse en la tierra.

De acuerdo al relato que se difunde en México, la acción de clavar este instrumento de cocina en la tierra puede prevenir que se formen nubes negras en el cielo y que se desaten grandes lluvias que provoquen la pérdida de cosechas. En tanto que en la Argentina se vincula para frenar la caída del agua cuando el evento meteorológico está en marcha.

Las dos versiones de la creencia popular exponen que no hace falta recitar una frase o realizar un procedimiento particular. Solo es necesario clavar un cuchillo en la tierra o en una maceta con la intención de que no se registren lluvias.