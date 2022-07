La insólita interna que estalló en medio de la crisis en Boca Juniors

Estalló una insólita interna en Boca Juniors luego del despido de Sebastián Battaglia y la posible salida de Carlos Izquierdoz.

Luego del despido de Sebastián Battaglia y la posible salida de Carlos Izquierdoz, en Boca Juniors estalló una nueva e insólita interna. En ella no participaron los integrantes del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme ni tampoco los jugadores o el nuevo cuerpo técnico que está al mando de Hugo Ibarra. Los protagonistas fueron los dos videntes más famosos de la institución, quienes discutieron fuerte a través de Twitter.

Giorgio Armas, reconocido chamán del mundo "Xeneize", y Walter Lavalle, tarotista y astrólogo del elenco "Azul y Oro" no se guardaron nada a la hora de cruzarse en la red social del pajarito. Es que el primero de ellos se quejó de algunas cuestiones referidas al club y recordó lo sucedido en un importante triunfo que consiguió el equipo en 2022, gracias a una idea suya. A raíz de esto, Lavalle se enfureció al leerlo y le respondió de manera polémica.

"No me importa si me sacan del Club! El Consejo nunca nos dejó laburar a Seba y a mí! Para utilizar la camiseta amarilla con River tuve que rogar y humillarme ante ellos, el único que me bancó fue Román. PD: el bono por ventas de camisetas no lo quiero! Aguante Boca la ptm!", escribió Armas recordando aquel encuentro contra el "Millonario" que el conjunto de La Ribera ganó con el gol del colombiano Sebastián Villa.

Sin embargo, al tarotista de Boca no le gustó nada lo que leyó y explotó de bronca contra el chamán: "No sé qué te pasó, no eras así, querés ser famoso a costillas de otro, mirá que yo sé todo, cortala con hablar boludeces. La camiseta amarilla no fue idea tuya Giorgio, deja de vender humo!!". Mientras en la institución buscan que todo mejore y que el "Negro" Ibarra saque al plantel a flote nuevamente, estalló esta interna inesperada entre dos reconocidas figuras.

El ídolo que se bajó para ser técnico de Boca Juniors

Se trata de Guillermo Barros Schelotto, quien comanda a la Selección de Paraguay desde octubre del 2021. Los resultados no fueron los esperados en sus primeros partidos (1 triunfo, 2 empates y 5 derrotas), pero el "Mellizo" expresó su deseo de continuar en el conjunto "Guaraní" para afrontar lo que venga después del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, se esfumaron las ilusiones de los hinchas boquenses por verlo nuevamente al frente del plantel.

"No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay. Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay. La gente de Boca me demostró un afecto y un cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mí", aseguró Guillermo acerca de la posibilidad de dirigir al "Xeneize" tras la salida de Sebastián Battaglia.