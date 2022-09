La insólita demanda de Tinelli a Insúa tras sus dichos en San Lorenzo-River

El expresidente del "Ciclón" demandó civilmente al entrenador y tendrán una mediación en los próximos días.

Lo que había comenzado con trascendidos, finalmente se confirmó en la mañana de este martes: Marcelo Tinelli demandó a Rubén Darío Insua por supuestos daños y prejuicios tras los dichos del entrenador en la victoria de River, luego de una discusión que el entrenador tuvo con hinchas de la platea de San Lorenzo. Ambos tendrán una mediación obligatoria, con la posibilidad de que no se llegue a una instancia judicial.

Tras el cruce de palabras entre Insua y simpatizantes del club local, luego de la caída por 1 a 0 ante el "Millonario", Tinelli realizó una insólita presentación en la Justicia. Al enterarse de lo que había pronunciado el "Gallego", el expresidente del "Ciclón" decidió demandarlo por daños y prejuicios.

Luego de consumarse la derrota, Insua discutió con algunos simpatizantes que insultaban a sus jugadores y les repondió: "Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”. Sus palabras, que no fueron expresadas a algún medio televisivo particular, se captaron a través de un celular y se viralizaron al instante por redes sociales.

Al llegar a la conferencia de prensa, el DT campeón con el "Cuervo" de la Copa Sudamericana 2002 mantuvo su postura sobre los dichos vertidos en la cancha. "¿Qué tengo que aclarar? No tengo nada que aclarar. Estaba metido en el partido, no sé qué pasó ni qué dije”, contestó el entrenador, ante la consulta de un periodista sobre sus palabras.

Sin embargo, antes de la denuncia civil del exmandatario del "Ciclón" que dejó una grave situación financiera durante su paso como dirigente, la Fiscalía Especialista en Eventos Masivos de CABA, a través de la fiscal Celsa Ramirez, le abrió extrañamente un acta al entrenador por incitación a la violencia, cuando se escucha a los hinchas insultar a los jugadores.

A lo largo de su historia, Insúa siempre tuvo una mala relación con Tinelli, ya que Robertino Insúa, hijo del "Gallego", fue campeón con la reserva en 2015 y cuando tenían que firmarle el contrato para subirlo a primera, lo dejaron libre. En aquel entonces, el DT consideró que esa decisión fue una "venganza" del conductor televisivo, por lo que le disparó sin ambigüedad poco tiempo después en otra entrevista. A partir de la denuncia, restará saber qué fecha será la mediación, donde Insua tendrá la psoibilidad de rectificarse de sus dichos para no llegar a una instancia de juicio si lo desea.