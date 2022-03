La desgarradora muerte que golpea a Juan Sebastián Verón: "Muy injusta"

La triste e inesperada muerte de un técnico del fútbol argentino golpeó fuerte a Juan Sebastián Verón, quien lo despidió en sus redes sociales.

Una nueva muerte golpea al fútbol argentino. En este caso, afectó a Juan Sebastián Verón, quien conocía mucho al técnico de 47 años que falleció el martes 15 de marzo a la madrugada a raíz de una infección general. El vicepresidente de Estudiantes de La Plata lo despidió con unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram con una historia en la que aparece junto a él, de cuando compartían plantel en las inferiores del "Pincha".

Carlos Da Ponte, quien fue amigo de la "Brujita", era entrenador de Defensores de Cambaceres, club de la Primera D. Aunque dicha divisional todavía no comenzó, el 23 de febrero el "Rojo" de Ensenada jugó su primer partido oficial del año de la mano del "Ruso" -como se lo conocía al DT-. Por los 32avos de final de la Copa Argentina, "Camba" cayó por 5 a 0 ante Lanús en cancha de Quilmes y quedó afuera del mencionado certamen en la ronda inicial.

"A veces pensamos que es muy injusta la vida. Hoy es uno de esos días, no teníamos relación de todos los días pero sabíamos todo de todos y estábamos ahí siempre. El 'Ruso' decíamos, el que copaba el medio, te cagaba a patadas. Ir a pescar, dormir en la casa de alguien, jugar a la pelota en el Club o en la vereda, ring raje, viajes, torneos... todo eso volvió ayer y hoy más porque dentro de todos esos recuerdos estás vos, 'Ruso'", escribió Juan Sebastián Verón.

Y agregó: "Sabía que ibas a la tribuna acompañando a una de tus hijas, tendría muchos recuerdos para contar... pero me quedo con esta foto. Te voy a recordar así... el 'Ruso', el 5 de nuestro equipo, porque lo vas a ser siempre... Abrazo 'Ruso' querido. Que injusta es la vida a veces". De esta manera, el exjugador del "Pincha" recordó con dolor a su excompañero al igual que lo hizo la institución y los futbolistas del plantel que comandaba.

La emotiva despedida de Juan Sebastián Verón hacia Carlos "Ruso" Da Ponte

El mensaje de Defensores de Cambaceres

"Con profundo dolor, nos toca despedirte. No hay palabras campeón, el dolor es muy grande. Te vamos a extrañar todos los días. ¡Gracias 'Ruso' querido y hasta siempre!", escribieron desde las redes del club de Ensenada. No sólo fue el técnico del equipo, sino también fue importante cuando vistió sus colores. Se consagró en los torneos Clausura 1998 y Apertura del 1999 en la Primera C, logrando un histórico ascenso a la B Metropolitana.

Estudiantes de La Plata también recordó a Da Ponte

"El club lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Alejandro Da Ponte, exjugador formado en nuestra institución y actualmente entrenador de Cambaceres. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento", publicaron desde las redes del "Pincha" horas después de la triste noticia.